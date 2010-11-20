نبود بودجه و ضعف داوری از عوامل اصلی رکود نماینده فوتبال خراسان است

عباس چمنیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان مطلب فوق افزود: در مورد عامل اول باید بگویم که ما در ابتدای این فصل بازیکنان کلیدی و مجربی را به تمرینات پیام دعوت کردیم اما با توجه به اینکه سقف قرارداد باشگاه 25 میلیون تومان است، نتوانستیم مهره های مورد نظر کادر فنی را به خدمت بگیریم.

وی بیان کرد: همین سقف قرارداد هم فقط برای چهار بازیکن پیام استفاده شده است و بقیه نفرات تیم زیر 15 میلیون تومان قرارداد بسته اند.

مجموع بودجه پیام در این فصل 400 میلیون تومان است

سرمربی پیام خراسان ضمن اشاره به اینکه مجموع بودجه این باشگاه در فصل جاری رقابتهای لیگ دسته اول 400 میلیون تومان بوده است، یادآور شد: قبل از شروع فصل جدید بنده به عنوان مسئول فنی با چند بازیکن از جمله محمد غلامین مهاجم فصل گذشته پیام وارد مذاکره شدم اما متوجه شدم که این بازیکن میل چندانی برای حضور در تیم ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس بودجه ای که در ابتدای فصل مشخص شده بود ما نمی توانستیم بازیکنان تاپ و برجسته را به تیم بیاوریم و بدلیل همین موضوع سعی کردیم تا بیشتر از طرح استعدادیابی که پیش از این موفقیت آمیز شده بود، استفاده کنیم.

بازگشت مهاجم آفریقایی به تیم فوتبال پیام

چمنیان از حضور یک مهاجم آفریقایی در تیم پیام خبر داد و گفت: هفته گذشته با "جان دی نگودی" بازیکن سابق تیم های پیام، ابومسلم و سایپای کرج وارد مذاکره شدیم و خوشبختانه این مذاکرات نتایج خوبی را داشته است و امیدواریم که حضور این بازیکن در تیم مثمر ثمر واقع شود.

سرمربی پیام تصریح کرد: البته این بازیکن افریقایی تمایل داشت که در ابتدای فصل به تیم پیام ملحق شود و ما بخاطر مسائل حاشیه ای از ثبت قرارداد با او امتناع کردیم اما اکنون فکر می کنم که شرایط شکل دیگری گرفته است.

کمیته داوران نظارتی بر قضاوت های فوتبال ندارد

چمنیان دومین عامل رکود چند هفته اخیر سبزپوشان پیام را سطح پایین داوری های فوتبال کشور دانست و افزود: در سه مسابقه اخیر تیم پیام، داوری ها از سطح ضعیف هم پایین تر بوده است و جالب است که هیچکدام از مسئولان کمیته داوران فدراسیون فوتبال نیز بر این داوری ها نظارت ندارد و پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: شاید بعضی از اهالی فوتبال بگویند که این ضعف در همه جای فوتبال ایران مشهود است اما من از آنها می پرسم که چطور می شود از ابتدا تا انتهای یک بازی اشتباهات داوری فقط به نفع یک تیم خاص باشد و معتقدم که این موضوع دلیل و منطقی درستی ندارد.

پیگیری مسئولان ارشد خراسان رضوی دست دلال ها را قطع می کند

سرمربی تیم فوتبال پیام خراسان در پایان تأکید کرد: با این حال باز هم می گویم که مسائل مالی و نبود بودجه کافی نه تنها برای باشگاه پیام بلکه برای دیگر نماینده فوتبال خراسان یعنی ابومسلم هم دردسر ساز شده و این دو باشگاه مردمی را به چالش کشانده است.

وی گفت: بر همین اساس امیدوارم با برنامه ریزی و پیگیری جدی مسئولان ارشد استان خراسان رضوی این مشکلات حاشیه ای برطرف شده و صد البته دست دلال ها و سودجویانی که هر روز برای فوتبال این استان تعیین تکلیف می کنند نیز قطع شود.