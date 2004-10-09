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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۱۱

مدير عامل شركت فولاد مباركه اصفهان خبرداد:

كاهش واردات ورق گالوانيزه به كشور

با راه اندازي خط گالوانيزه در شركت فولاد مباركه اصفهان بيش از 70 هزار تن ورق گالوانيزه توليد و به بازار عرضه شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير عامل فولاد مباركه اصفهان گفت: ظرفيت خط گالوانيزه شركت فولاد مباركه اصفهان توليد 200 هزار تن ورق گالوانيزه است كه با توجه به اينكه در ابتداي راه توليد اين محصول هستيم نشان از توانمندي كاركنان و خط توليد به وضوح به چشم مي خورد بطوري كه با توليد اين محصول سالانه بيش از120 ميليون دلارصرفه جويي ارزي براي كشورخواهد داشت.

محمود اسلاميان افزود: توليد ورقهاي گالوانيزه طي شش ماه گذشته موجب كاهش چشمگيرواردات اين محصول به كشور شده كه خبر بسيار خوبي براي مصرف كنندگان اين محصول است.

وي با اشاره به عرضه بيش ازچهارهزار تن ورق گالوانيزه رنگي به بازارداخلي تصريح كرد: اين محصول نيز در گذشته از خارج وارد مي شد و محصولي است كه در برابر شرايط جوي بويژه درمناطق داراي رطوبت بالا مقاومت بسيار خوبي دارد.

گفتني است كه نياز سالانه كشور به ورق گالوانيزه در حدود يك صدو پنجاه هزار تن است. 

کد مطلب 119451

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