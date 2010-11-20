1115 اثر به نمایشگاه خیابانی عکس گرگان ارسال شد

علی اکبر حسین خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پس از اعلام فراخوان در شهریور ماه و تمدید آن به مدت یک هفته هزار و 115 اثر با موضوعات بافت قدیم از نگاه من، ناهارخوران زیبا، معماری شهر ما، طبیعت، اماکن و جاذبه های گردشگری، آداب و رسوم، معیشت، آیین ها و مراسم به دبیرخانه ارسال شد.

وی افزود: هیئت داوران این نمایشگاه متشکل از داوود عامری و احمد خطیری از باتجربه ترین عکاسان گرگانی و سید مهدی سیف حسینی، مشاور سازمان از میان آثار رسیده 40 اثر را برای نمایشگاه و در مجموع 70 اثر را برای انتشار به صورت کتاب انتخاب کرده اند.

حسین خانی گفت: برای انتشار آثار در کتاب حق التألیفی در نظر گرفته شده و از ابتدا بنای انتخاب آثار برتر وجود نداشت اما با پیشنهاد هیئت داوران و موافقت سازمان به سه اثر برتر (2 انتخاب از سوی بازدیدکنندگان و یک انتخاب از سوی داوران) جوایزی اهدا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان تأکید کرد: این برنامه فرهنگی که با مشارکت نشر پیک ریحان گرگان برگزار می شود در این سطح اقدامی نو به شمار می آید و در ضلع شرقی پارک شهر گرگان اجرا خواهد شد.

حسین خانی با سپاس از عموم شهروندانی که در این نمایشگاه شرکت کرده اند ابراز امیدواری کرد با استفاده از تجربه این نمایشگاه، برنامه های آتی با قوت و کیفیت بهتری برگزار شود.

این نمایشگاه از اول آذرماه گشایش می یابد.