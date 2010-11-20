زنجان از ضریب امنیتی بالا در زمینه سرمایه گذاری برخودار است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر گلمحمدی صبح شنبه در جمع کارکنان دادگستری ماهنشان، تصریح کرد: شهرستان ماهنشان از ضریب امنیت بسیار خوبی برخوردار است و این نقطه مثبت در کنار سایر استعدادها افق روشنی را از نظر رونق اقتصادی نشان می دهد و باید رسانه ها با اطلاع رسانی تعامل همگانی را برای فعال شدن جامعه در سرمایه گذاری اقتصادی ایجاد کنند.

گلمحمدی، در جمع اعضای شوراهای حل اختلاف بخش دندی با اشاره به جایگاه امنیت در رشد اقتصادی گفت: یکی از مهمترین مولفه ها برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران در مناطق، موضوع امنیت و آرامش است و اولین معیار امنیت، در آمار جرم و اختلافات سنجیده می شود.

وی، حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از اجرای قانون هدفمندکردن را مورد تاکید قرار داد و گفت: تدبیر و همدلی مسئولان و اطلاع رسانی عمومی جهت ایجاد هماهنگی همگانی از ضرورتهای اجرای بهینه این جراحی بزرگ اقتصادی است.

مدیرکل دادگستری استان زنجان با تاکید به رویکرد صلح سازشی شورای حل اختلاف گفت: انتظار جامعه و دستگاه قضایی از شورای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش میان طرفین پرونده است و اجرای همه برنامه ها با هدف صلح سازشی اختلافات است نه صدور حکم.

گلمحمدی ملاک موفقیت در دستگاه قضایی را پائین بودن آمار پرونده ها عنوان کرد و افزود: همه برنامه ها با هدف حل صلح سازشی اختلافات است نه صدور حکم، از اینرو انتظار جامعه و دستگاه قضایی از شورای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش میان طرفین پرونده است.

وی با اشاره به آثار سازنده رویکرد سازشی حل اختلافات گفت: از علما و روحانیون و ریش سفیدان و به ویژه از ائمه جمعه انتظار داریم براساس نصوص آیات و روایات، فرهنگ صلح و سازش را در جامعه نهادینه کنند و در این راستا دستگاه قضایی را یاری کنند.

مدیرکل دادگستری استان زنجان، جایگاه علما را در گسترش رأفت و همدلی در میان مردم بی نظیر توصیف کرد و اظهار داشت: مداخله پدرانه علما در اختلافات مسئله را از ریشه حل می کند حال آنکه اگر یک اختلاف کوچک در قالب پرونده در محاکم مطرح شود ممکن است چندین پرونده در موضوعات مختلف از کنار این اختلاف جزئی تشکیل شود.

گلمحمدی، ائمه جمعه را خانه امید مردم و مسئولین بر شمرد و خاطرنشان کرد: انتصاب ائمه جمعه به مقام ولایت این جایگاه محور وحدت در شهرستانها و استانها قرار داده که جامعه بتواند با انسجام بسوی پیشرفت حرکت کند.

وی، مردم را شایسته بهترین خدمات شبانه روزی دانست و گفت: همه خدمات پر برکت در سایه وحدت در حول محور ولایت رخ می دهد و هرگونه اختلاف نشانه دورشدن از محور ولایت و این به معنی متوقف شدن امور است.

امام جمعه ماهنشان نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه حساس دستگاه قضائی در جامعه گفت: سلامت دستگاه قضائی نشانه سلامت نظام است و این دستگاه در نظام اسلامی زیر نظر مستقیم رهبری کار می کند.

حجت الاسلام زاهدی پور، تحقق وحدت را در حفظ اصول برشمرد و افزود: بدون حفظ اصول اساسا ً وحدتی حاصل نمی شود.

همچنین محمدی رئیس دادگاه بخش دندی با ارائه گزارشی از وضعیت قضایی، اختلافات ملکی و طلاق را عمده ترین موضوعات پرونده های این بخش برشمرد و گفت: تعامل و همدلی مسئولان اجرایی انتظامی و قضایی برای حل مشکلات مردم از عمده برنامه های کاری بوده و برخی اوقات برای حل یک اختلاف ملکی و روستایی چندین جلسه بین مسئولین و طرفین برگزار می شود.