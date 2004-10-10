ديدار با مقام معظم رهبري منشاء حركتي جدي و با پتانسيل بالا در مجلس خواهد شد

عليرضا زاكاني عضو هيات رئيسه مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: ديداري كه روز گذشته به درخواست هيات رئيسه و روساي كميسيون هاي تخصصي مجلس با مقام معظم رهبري انجام شد ديداري آكنده از صفا و صميميت و مملو از رهنمودهاي جدي از سوي ايشان بود كه مطمئنا منشا خيرات و بركات فراواني براي مجلس هفتم خواهد بود.

وي افزود: در ابتداي اين ديدار رياست محترم مجلس و تعدادي از روساي كميسيون هاي تخصصي گزارشي اجمالي از عملكرد 4ماهه مجلس ارائه كردند و نگاه خود را در حوزه تخصصي كميسيون ها و برنامه هايي كه براي آينده دارند مطرح كردند وصحبت از كاستي ها و بايد هايي كه كميسيون ها بايد اقدامات و مباني و برنامه هاي خود را در آن راستا تنظيم كنند به ميان آمد.

زاكاني با تشريح محورهاي فرمايشات مقام معظم رهبري ، اهميت جايگاه مجلس هفتم و حركت مجلس در راستاي اهداف انقلاب، تلاش عده اي در جهت ناكارآمد جلوه دادن مجلس، تعريف چگونگي تعامل با دولت و فعاليت مجلس در زمينه هاي فرهنگي و اقتصادي را از مهمترين محورهاي سخنان مقام معظم رهبري برشمرد.

عضو هيات رئيسه مجلس گفت: اين ديدار كه در آستانه ماه مبارك رمضان صورت گرفت منشا خير و تحول خواهد بود و اميدوارم نوع نگاهي كه مجلس به ساير اجزاي حكومت داشته است حاكي از آن باشد كه مجلس بر مداري مي چرخد كه به دنبال انسجام و تعامل و ايجاد كارآمدي در نظام است.

عليرضا زاكاني افزود: در عملكرد مجلس آنچه كه به جامعه و مردم بر مي گردد، نمايانگر مردمي بودن نمايندگان از يك سو و توجه آنها به گره گشايي از مشكلات جامعه امروز است . اما با يك نگاه به آينده ، توسعه و پيشرفت و سازندگي را در ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي مدنظر قرار داد چرا كه مجلس به شدت معتقد و مصمم است كه بتواند عدالت اجتماعي را در عرصه اجتماع محقق كند.

وي در عرصه مسائل خارجي نيز اين مجلس بازتعريفي نسبت به مولفه هاي مختلف در عرصه جهاني مطرح كرده است كه تشديد كننده عزت ايران اسلامي و عقلانيت به همرا ه استقلال طلبي و بلندمرتبه داشتن جايگاه نظام اسلامي باشد.

زاكاني خاطرنشان كرد: اميدواريم كه در ابعاد مختلف بتوانيم وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهيم و مطمئنا فرمايشات مقام معظم رهبري و لطف و عنايت ايشان راهگشا خواهد بود.