در گفتگو با مهر عنوان شد: آغاز رقابتهای برنامه نویسی دانشجویی/ مسابقات رسمی منطقه ای در آذر ماه

دکتر محمد قدسی سرپرست برگزاری مسابقات منطقه ا‌ی برنامه نویسی دانشجویی ACM در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه این مسابقه به صورت غیر رسمی به صورت اینترنتی برگزار می شود افزود: در این رقابت 220 تیم از 50 دانشگاه کشور شرکت کردند ضمن آنکه در این مرحله به دانش آموزان متقاضی نیز اجازه داده شد تا در رقابتها شرکت کنند.

وی با اشاره به نحوه برگزاری اینترنتی این رقابت ها یاداور شد: در این مرحله 10 سوال به تیم ها داده می شود و هر تیم در مدت زمان 5 ساعت باید مسایل را حل و از طریق اینترنت ارسال کند. پاسخهای ارسالی از طریق سیستم خودکار ارزیابی می شود و نتایج و ترتیب تیم ها امروز به صورت آنلاین اعلام می شود.



وی ادامه داد: از میان شرکت کنندگان 80 تیم برای شرکت در مسابقات رسمی منطقه ای غرب آسیا انتخاب خواهند شد. این مسابقه از 10 تا 12 آذرماه جاری در دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.



سرپرست مسابقات برنامه نویسی دانشجویان با بیان اینکه در مسابقات رسمی منطقه ای غرب آسیا سال جاری تیم های خارجی حضور ندارند، خاطر نشان کرد: در آسیا 12 سایت برگزاری مسابقات منطقه ای وجود دارد که از آن جمله می توان به کشورهای اندونزی، هند، بنگلادش، کره، ژاپن، چین و ویتنام اشاره کرد و تیم های آسیایی در یکی از این سایت ها ثبت نام و در مسابقات شرکت می کنند.



قدسی یادآور شد: 2 تا 3 تیم برگزیدگان مسابقات رسمی منطقه ای غرب آسیا به مسابقات جهانی برنامه نویسی دانشجویی که سال میلادی آینده (2011) در مصر برگزار می شود اعزام خواهند شد.



مسابقات بین المللی برنامه‌نویسی دانشجویی از سال 1976 به همت انجمن بین المللی ماشینهای محاسباتی (ACM) با هدف رقابت و تشویق توانایی "حل مسئله" بین دانشجویان رشته کامپیوتر، فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادهای آنها و ترغیب کارگروهی در تولید نرم افزار پایه گذاری شد.