غدیر سبک متعالی حکمرانی برای جامعه بشری امروز است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حامد دهقانان شامگاه جمعه در همایش بین المللی غدیر شناسی در شهرستان جهرم با اشاره به اینکه غدیر موضوعی تاریخی نیست بلکه مسئله امروز بشریت است، افزود: سئوالاتی که سالها قبل پیش روی مردم آن عصر در موضوع غدیر قرار داشت مسئله امروز جامعه بشری است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع غدیر به عنوان یک واقعیت اثبات شده و غیر قابل انکار تاریخی یک فلسفه جدید سیاسی برای ایجاد یک ساختار حکومتی در عین حال نقطه کانونی یک الگوی جدید رفتاری و مدیریت برای حکمرانی متعالی در عرصه جهانی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس تصریح کرد: این فلسفه سایسی جدید حق حاکمیت و مشروعیت دینی را از مشروعیت سیاسی جدا نمی داند و معتقد است حکومت یا الهی یا شیطانی است.

دهقانان اضافه کرد: پیام شفاف غدیر این است که یا ذیل ولایت الله باید قرار داشت یا ذیل ولایت شیطان و راه سومی نیز وجود ندارد و غدیر این دوراهی را شفاف کرد.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال این فلسفه سیاسی معتقد است حکومت دینی یک حکومت پاسخگو و مسئول است و حکومتی است برای مردم و در این حکومت حق اعتراض، انتخاب و سئوال نیز پیش بینی شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس با اشاره به مدل رفتاری غدیر نیز بیان کرد: غدیر در اساس مدلی از مدیریت را به جامعه بشری معرفی کرد که تنها نسخه مطمئن و قابل اتکا برای حکومت بر انسان محسوب می شود.

دهقانان تاکید کرد: به همان میزان که به ابعاد تاریخی غدیر توجه شده باید حداقل به همان میزان نیز تلاش شود در خصوص مدل سازی و نحوه بازتعریف و نحوه الگو برداری از دکترین غدیر برای حکمرانی امروز جامعه بشری تامل داشته باشیم.

وی اضافه کرد: از اندیشمندان و پژوهشگران می خواهم که غدیر را به عنوان فلسفه ای در امتداد بعثت و برای رسیدن به حکومت مهدوی ببینند.