تاکتیک اصلی تیم مس کنترل بازیکنان ابومسلم بود

احمد سنجری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با تحلیل بازی مس سرچشمه و ابومسلم خراسان اظهارداشت: با شناختی که از ابومسلم داشتیم و بازیهای این تیم را آنالیز کرده بودیم، در ابتدا سعی کردیم که میدان را تحت کنترل قرار دهیم که بازیکنان ما به خوبی این کار را انجام دادند.

وی ادامه داد: سپس بر روی دروازه تیم ابومسلم فشاور آوردیم که بر همین اساس دو موقعیت مطلوب گلزنی به وجود آمد اما بازیکنان نتوانستند از این فرصتها استفاده کنند.

گل ابومسلم کم نظیر بود

سرمربی مس سرچشمه با بیان اینکه نظیر گل ابومسلم در لیگ یک و دو کمتر پیدا می شود، بیان کرد: روی حمله ای که بازیکنان حریف بر روی دروازه ما داشتند گل بدی را خوردیم و فکر می کنم تا به امروز در سطح لیگ یک و دو چنین گلی به ثمر نرسیده باشد.

وی افزود: تیم ابومسلم در طول این مسابقه همواره سعی داشت که بازی را اداره کند اما بازیکنان ما توانستند این تیم را مجبور به انجام بازی هوایی کنند و این موضوع یکی از برتری های فنی مس در این مسابقه بود.

سنجری در مورد قضاوت این دیدار گفت: داور وسط در این مسابقه واقعا خوب کار کرد و باید به کمیته داوران تبریک بگویم اما دو کمک داور بازی در بعضی مواقع دچار اشتباه می شدند.

میانگین سنی تیم مس 22 سال است

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه نمایش بازیکنانش در این دیدار را قابل قبول دانست و خاطرنشان کرد: از تیم مس راضی هستم چرا که هر آنچه که ما از آنها خواستیم اجرا کردند و با توجه به اینکه تجربه چندانی در مسابقات ندارند باید این وضعیت را پذیرفت.

وی ادامه داد: میانگین سنی تیم مس سرچشمه 22 سال است و ما اکنون از چند بازیکن امید استفاده می کنیم اما با این حال امیدواریم در آینده پیشرفت بیشتری داشته باشیم و نتایج ایده آلی را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه رفسنجان اظهار داشت: به هر صورت تیم ما یکی از نمایندگان شایسته فوتبال کرمان است و امیدواریم با توجه به پتانسیل هایی که در جوانان ما وجود دارد بتوانیم روز به روز شاهد ارتقای سطح تیم مس باشیم.