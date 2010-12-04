توضیح سازمان منطقه آزاد قشم در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این توضیحات آمده است: 1- همان گونه که مستحضرید سازمان منطقه آزاد قشم از سال 1369 آغاز به کار و تا به امروز پنج مدیرعامل مسئولیت آن را عهده‌دار بودند که حاصل تلاشهای این عزیزان، توسعه زیرساخت‌ها، عمران و آبادانی به ویژه در حوزه گردشگری، ایجاد هتلها و اماکن تفریحی و اقامتی است و از تیرماه سال جای مسئولیت این سازمان به جناب آقای مهندس سیدرضا موسوی تفویض شد که از این تاریخ رویکرد اصلی سازمان جذب سرمایه گذار و بهینه سازی و توسعه صحیح زیرساخت‌های موجود می‌باشد و در همین راستا تاکنون 8 درخواست ساخت هتل 5 ستاره به سازمان ارایه شد که از این تعداد ساخت 4 هتل 5 ستاره منجر به عقد قرارداد شد.

اعتقاد داریم زیر سئوال بردن مدیران عامل سابق سازمان و پررنگ کردن کمبودها و ایرادات گذشته نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه دور از اخلاق رسانه‌ها و منش مدیران دولت خدمتگزار و مردمی می‌باشد. دستاورد این نوع نگارش عجولانه و ارایه آمارهای اشتباه و نادرست تنها سیاه‌نمایی عملکرد گذشتگان و ایجاد یاس و تردید برای سرمایه گذاران علاقه‌مند در حوزه‌های اقتصادی و گردشگری و نیز نادیده گرفتن تحولات در جریان است که قطعاً به دور از رسالت خبری رسانه وزین همچون مهر می‌باشد.

2- در پاراگراف پنجم این گزارش اشاره به قیمت 2 هتل جزیره قشم شده است که به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار شده به نام هتل بهشت به ارزش 4 میلیارد و 300 میلیون تومان و هتل نخل زرین به ارزش 900 میلیارد تومان!!!

واقعاً کدام هتل لوکس در کشور سراغ دارید که ارزش آن 900 میلیارد تومان باشد که این نشان از تعجیل خبرنگار محترم در نوشتن گزارش و انتشار آن بدون اطلاع از صحت و درستی آمار و ارقام اعلام شده می‌باشد در صورتی که با یک تماس تلفنی با روابط عمومی سازمان با دریافت اطلاعات صحیح می‌توانست اطلاع رسانی درستی انجام گرفت.

همچنین پاراگراف بعدی اشاره به دریافت 9 میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت بدهی شده است که به اطلاع می‌رساند این موضوع نیز صحت ندارد. سرمایه گذار مورد اشاره در این گزارش نه تنها بدهی خود را به سازمان پرداخت نکرده بلکه برای ساخت مجموعه‌ای جدید در زمین همجوار هتل فعلی درخواست تسهیلات ارایه داده بود که براساس روال قانونی در کنار سایر درخواست‌ها از سوی بانک عامل مورد بررسی قرار گرفت.

3- در بخش دیگری از گزارش اشاره به قیمت هتل بین‌المللی قشم شده است که خبرنگار محترم بهای این هتل را 5 میلیارد و 650 میلیارد تومان اعلام کرده است که مخاطب بالاخره متوجه نمی‌شود 5 میلیارد یا 650 میلیارد؟ که بازپرداخت این ارقام به صورت اقساط 3 ساله خود عدد عجیب و غریبی می‌شود که به هیچ عنوان صحیح نمی‌باشد. متاسفانه نگارنده این گزارش صحت در منبع خبر را مدنظر نداشته است. امیدواریم این همه عجله برای انتشار گزارش پر از اشتباه با نیت خیر صورت گرفته باشد.

4- در بخش دیگری از این گزارش اشاره به اظهار نظر مدیر هتل 650 میلیارد تومانی قشم می‌شود که از پرداخت 5 میلیارد تومان بابت بازسازی این هتل ابراز ناتوانی کرده است که لازم به یادآوری است از سوی مدیریت سازمان چندین بار در چارچوب قرارداد تذکرات و اخطارهایی به ایشان شده است که تا بدین لحظه اقدامی از سوی ایشان به عمل نیامده و به همین علت روال قانونی جهت فسخ قرارداد انجام شده است. ضمن اینکه براساس قرارداد مقرر گردیده بود که هتل در حد اسکلت تخریب و سپس بازسازی اساسی صورت پذیرد که متاسفانه در طول چند ماه گذشته بدون توجه به مفاد قرارداد، اقدام به اجاره و پذیرش مسافر نموده است که این خود جای سئوال دیگری است که چرا از این شخص محترم سئوالی در زمینه استفاده آن هم با این وضعیت توسط بخش خصوصی چه معنایی دارد.

5- نگارنده در بخش دیگری از این گزارش اضافه می‌کند: مدیر هتل از خرید هتل دیگری به نام هتل دریا راضی است و قصد عودت آن را ندارد و بلافاصله در پاراگراف بعدی از مشکل حقوقی واگذاری آن به خاطر شراکت مالکیت شهرداری قشم و سازمان سخن به میان می‌آرود و فروش آن را امکانپذیر نمی‌داند.

این تناقض گویی و سردرگمی که بالاخره این هتل خریداری شده یا خیر؟ و تعیین مالکیت آن نیز از ویژگی‌های این گزارش جذاب و خبری است که جهت اطلاع نگارنده و مخاطبان محترم تصریح می‌کنیم این هتل اجاره داده شده است و مالکیت آن به هیچ شخص و یا نهادی واگذار نشده است.

6- نگارنده به نقل از مدیر هتل دریا به هزینه بازسازی و خشک کردن 4 هزار متر از آب دریا برای محوطه و دیوارکشی اشاره می‌کند که جهت اطلاع مخاطبان محترم استحصال دریا و موارد مذکور مستلزم کسب مجوز و طی مراحل حقوقی و قانونی است که می‌بایست با رعایت اصول زیست محیطی و دریافت تاییدیه‌های مختلف صورت پذیرد که تا کنون هیچکدام از این موارد انجام نشده است که این بخش توسط سازمان منطقه آزاد قشم انجام شده است.

7- در بخش پایانی این گزارش از ساخت 2 هتل در 5 سال گذشته یاد شده است که قطعاً‌ نگارنده محترم مستحضر است که مراحل ساخت یک هتل 5 ستاره بین 18 الی 36 ماه به طول می‌انجامد که این امر طبیعی به نظر می‌رسد.

البته لازم به یادآوری است مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد قشم از بدو شروع فعالیتش تا کنون که از آن 4 ماه می‌گذرد موفق به جذب 8 سرمایه گذار علاقمند برای ساخت هتل 5 ستاره و مجموعه‌های تجاری، رفاهی شده است که از این تعداد 4 درخواست آن منجر به عقد قرارداد گردیده است.

توضیح مهر:



در توضیحات سازمان منطقه آزاد قشم آمده که خبرنگار مهر با یک تماس تلفنی با روابط عمومی سازمان با دریافت اطلاعات صحیح می‌توانست اطلاع رسانی درستی انجام دهد این در حالی است که چنانچه در پایان گزارش نیز آمده خبرنگار مهر چندین بار با روابط عمومی این سازمان برای مصاحبه با مسئولان منطقه آزاد تماس گرفت ولی توفیقی حاصل نشد.

همچنین در این پاسخ آمده که "متاسفانه در طول چند ماه گذشته بدون توجه به مفاد قرارداد، اقدام به اجاره و پذیرش مسافر نموده است که این خود جای سئوال دیگری است که چرا از این شخص محترم سئوالی در زمینه استفاده آن هم با این وضعیت توسط بخش خصوصی سئوال نشده است" حال آنکه در این زمینه مسئول سئوال از بخش خصوصی که به تعهدات خود در قبال قراردادش عمل نمی کند طرف قرارداد یعنی منطقه آزاد قشم است که باید منافع ملی را تامین کند نه خبرنگار.

همچنین در پاسخ منطقه آزاد قشم به گزارش مهر آمده که ساخت هر هتل 5 ستاره بین یک سال و نیم تا سه سال طول می کشد و به همین دلیل ساخت دو هتل سه ستاره در مدت 5 سال در منطقه طبیعی است. این در حالی است که در واقع هیچکدام از این هتلها با کاربری هتل ساخته نشده و ساختمانهایی با کاربری مسکونی بوده که تبدیل به هتل شده اند، از سوی دیگر بر اساس این اظهار نظر مبنی بر طبیعی بودن ساخت تنها دو هتل در مدت 5 سال باید از سال 72 که سازمان منطقه آزاد تاسیس شد تا کنون 6 هتل ساخته می شد.

همچنین در گزارش مهر، خریدار یکی از هتلهای منطقه مدعی صرف هزینه برای خشک کردن قسمتی از آب دریا و اضافه کردن زمین آن به محوطه هتل خود شده بود که خبرنگار نیز بدون هیچ تغییری آن را منعکس کرده است. همچنین در مورد مالکیت هتل دریا این فرد مدعی اجاره به شرط تملیک این هتل شده است و قرارداد وی با سازمان منطقه آزاد نیز با همین عنوان است. در حالی که از سوی دیگر منطقه آزاد با شهرداری در این هتل شراکت داشته و هر از گاهی در مورد مسائل مالکیتی آن مباحثی بین دو طرف مطرح می شود.