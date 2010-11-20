پژوهشهای فلسفی ویتگنشتاین بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب پژهشهای فلسفی ویتگنشتاین یکی از آثار مهم در تاریخ فلسفه به شمار می‌رود که از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است.

عارف احمد سعی دارد در این اثر پیچیدگی‌های کتاب پژوهشهای فلسفی ویتگنشتاین را به زبانی ساده برای خوانندگان تبیین کند. ویتگنشتاین در این اثر چالشهایی را متوجه فلسفه کرد که مورد توجه نویسنده است.

این کتاب راهنمایی مقدماتی برای کتاب پژهشهای فلسفی است و نکات اصلی و مهم آن اثر را با زبانی ساده و قابل فهم بیان کرده است.

کتاب پژوهشهای فلسفی اثر ویتگنشتاین دو سال بعد از مرگ وی در سال 1953 منتشر شده است. کتاب "پژوهشهای فلسفی ویتگنشتاین: راهنمایی مقدماتی" اثر عارف احمد از سوی انتشارات بین المللی کانتینیوم منتشر شده است.