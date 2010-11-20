نبش قبر اخترشناس دانمارکی برای تعیین دلیل مرگ/ اتهام قتل در پرونده "کپلر"

به گزارش خبرگزاری مهر، "تیکو براهه" اخترشناس مشهور دانمارکی است که در زمان خود به عنوان ریاضیدانی سلطنتی در دوره امپراطوری رادولف دوم مشغول به کار بوده است. گفته می شود که وی به دلیل ابتلا به عفونت مثانه از دنیا رفته است اما طی نبش قبر پیشین نشانه هایی از جیوه بر روی موهای وی شناسایی شده بود.

اکنون گروهی از دانشمندان دانمارکی امیدوارند بتوانند با تحلیل و بررسی نمونه های مو و استخوان و تکه هایی از لباس وی، راز واقعی مرگ این اخترشناس مشهور را کشف کنند. تیکو در سال 1546 متولد شد و در دانشگاه کوپنهاک و مراکز آکادمیک آلمانی به تحصیل در رشته اخترشناسی پرداخت. وی در دوران مطالعات خود بیش از هزار ستاره جدید را دسته بندی کرد و رصدهای سیاره ای و ستاره ای وی پایه های نجوم مدرن را بنا نهاد.

اما شهرت این اخترشناس تا حدودی به زندگی شخصی و پر سر و صدای وی باز می گشت. وی در سال 1566 در یک دوئل استخوان پل بینی خود را از دست داد و تا پایان عمرش از قطعه ای مصنوعی به جای بخش از دست رفته بینی اش استفاده می کرد.

بدن وی در سال 1901 نیز از خاک بیرون کشیده شده و نمونه برداری هایی که از جسد وی صورت گرفته بود وجود مقادیر غیر عادی جیوه را در بدن وی نمایان کرده بود. برخی وجود این مقدار جیوه را به فعالیتهای وی در زمینه علم شیمی ارتباط می دهند و برخی دیگر معتقدند وی را مسموم کرده اند و شاید دانستن نام فردی که مظنون اصلی پرونده مسموم کردن براهه است جالب توجه باشد: ژوهانس کپلر، دستیار اصلی براهه که پس از وی به یکی از مشهورترین اخترشناسان دوران خود تبدیل شد.

از این رو دانشمندان دانشگاه آرهاوس قصد دارند با استفاده از جدیدترین فناوری های نمونه برداری و طی نبش قبر دوباره این اخترشناس مدارک بیشتری را برای آشکار کردن راز مرگ وی جمع آوری کنند. از دیگر اهداف دانشمندان کشف نوع فلزی است که براهه به عنوان بینی مصنوعی از آن استفاده می کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، پروژه نبش قبر این اخترشناس مشهور از روز دوشنبه آغاز شده و دانشمندان تنها چند روز فرصت دارند نمونه های مورد نیاز خود را از جسد برداشته و دوباره وی را دفن کنند.