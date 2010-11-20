غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه راه‌اندازی پِِِژوهشکده نشر در ایران اقدامی بزرگ است، افزود: این مساله سبب می‌شود رشته نشر در ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون کشورهای دیگر در حال ورود به مساله نشر ایران هستند و ما نباید اجازه بدهیم نبود دانش و علم در این زمینه به کشور مستقل ما صدمه بزند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این رشته دانشگاهی می‌توان آینده پژوهی، حقوق، فناوری‌های نوین، مدیریت، زبان فارسی، صنعت، نشر الکترونیک و اقتصاد و بازار نشر را تعریف کرد.

وی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخواست کرد که اجازه تاسیس پژوهشکده نشر را صادر کند تا در دو سال آینده بتوان این علم را هم در کشور به صورت بومی داشت.

حداد عادل با تاکید بر اینکه باید به صنعت نشر در کشور به دلیل هزینه‌های سنگین مالی توجه ویژه‌ای شود، گفت: هم‌اکنون نیاز راه‌اندازی این رشته در کشور احساس می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که فرهنگستان زبان و ادب فارسی چه نقشی در این مساله دارد؟ افزود: ما می‌توانیم طراحی واحد درسی را برای آموزش زبان فارسی انجام دهیم.