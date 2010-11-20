سومین جشنواره طراحی معاصر به "زندگی شهری" و "منازل" اختصاص دارد

مجتبی آقایی، مدیر امور تجسمی سازمان فرهنگی هنری شهرداری در مورد برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: در ادامه برگزاری دو دوره قبلی، سومین جشنواره طراحی معاصر با هدف تقویت هنرهای تجسمی و طراحی برگزار می‌شود.

وی ابراز کرد: طراحی، پایه و اصول هنرهای تجسمی است و می‌تواند ذهنیت هنرمند را به اجرا درآورد و اثر زیادی روی او بگذارد. با این همه به این رشته هنوز اهمیت زیادی داده نشده است و به همین دلیل ما جشنواره طراحی معاصر ایران را با همین هدف برگزار کردیم و "زندگی شهری" و "منازل" را موضوع این دوره قرار دادیم.

علاقه‌مندان برای شرکت در سومین جشنواره طراحی معاصر ایران می‌توانند آثار خود را تا سوم آذر به موزه دکتر سندوزی واقع در میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان 12، شماره دو، طبقه همکف ارسال کنند یا با شماره تلفن‌های 88514122 و 88527041 تماس بگیرند.

این جشنواره توسط مدیریت هنرهای تجسمی و امور موزه‌های معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.