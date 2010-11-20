به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام این دفتر، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برای دریافت هرگونه وجه اضافی از دانشجویان به عنوان پیش پرداخت، ودیعه و تضمین شهریه به صورت نقد، چک و سفته ممنوعیت دارند و دریافت شهریه از دانشجویان هر دوره آموزشی باید مطابق تعرفه اعلام شده در دفترچه آزمون ورودی همان دوره انجام شود.

چنانچه قبولی دانشجویی را سازمان سنجش کشور منتفی اعلام کند، شهریه ثابت و متغیر آن نیمسال باید به دانشجو مسترد شود.

شرایط دریافت شهریه از دانشجویان مهمان

دانشجویان مهمان باید شهریه ثابت را به موسسه مبدا و شهریه متغیر را به موسسه مقصد می پردازند.

موسسه مبدا می تواند از دانشجویان متقاضی انتقال شهریه ثابت و متغیر تا سقف 16 واحد یک نیمسال تحصیلی را اخذ کند.

موسسات باید شهریه متغیر دانشجویانی را که در اول نیمسال تحصیلی، قبل از اتمام مهلت حذف و اضافه تحصیل منصرف شوند به آنها مسترد کنند، اما می توانند شهریه ثابت و متغیر یک نیمسال تحصیلی را از دانشجویانی که بعد از مهلت مذکور انصراف از تحصیل دهند، اخذ کند.

موسسات می توانند در صورت موافقت با تقاضای مرخصی تحصیلی دانشجو در هر نیمسال، شهریه ثابت آن نیمسال را اخذ کند

در صورت حذف اضطراری هر درس، شهریه متغیر آن مسترد نمی شود.

تعیین شهریه ترم تابستانی در غیرانتفاعی ها

شهریه ثابت ترم تابستانی 50 درصد شهریه ثابت تعیین شده برای هر نیسال تحصیلی است.

در صورتیکه موسسات طبق آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی و تأیید دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم دروسی را که دانشجویان انتقالی قبلا در دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی دیگر با موفقیت گذرانده اند، معادل سازی و پذیرش کنند، می توانند به ازای هر واحد درس پذیرفته شده حداکثر 5 درصد شهریه ثابت یک نیمسال را اخذ کنند.