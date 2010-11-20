کارشناسی ارشد مهندسی فتونیک در دانشگاه امیرکبیر راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز پروین افزود: دانشجویان این رشته از طریق کنکور سراسری کارشناسی ارشد و از میان فارغ التحصیلان رشته های فیزیک، مهندسی برق و مهندسی پزشکی انتخاب می شوند.

وی با بیان اینکه در رشته فتونیک 26 واحد درس و 6 واحد پروژه پژوهشی ارائه می شود، اظهار داشت: فتونیک، لیزر، اسپکتروسکوپی لیزری، کریستال های فتونی، فتونیک مجتمع، اپتیک غیرخطی، تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نوری، فیبرهای نوری، سیستم های مخابرات نوری، روشهای عددی و شبیه سازی در مهندسی فتونیک، مکانیک کوانتومی کاربردی، اپتیک کوانتومی، آزمایشگاه فتونیک، آزمایشگاه لیزر و آزمایشگاه طیف سنجی از جمله دورسی است که در این رشته تدریس می شود.

مدیر گروه رشته مهندسی فتونیک با بیان اینکه لیزر کاربردهای بسیاری در مخابرات، پزشکی و صنعت دارد، ادامه داد: هدف اصلی راه اندازی رشته مهندسی فتونیک تربیت نیروهای متخصص در فناوری لیزر و آموزش روشهای پایه ای مورد نیاز برای طراحی مدارات مجتمع نوری و آشنایی با تکنولوژیهای ساخت این مدارات است.



پروین با اشاره به اینکه این رشته کاربردهای بسیاری در مخابرات نوری، پزشکی، فناوریهای نانو، صنایع ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری و صنایع دفاعی دارد، خاطر نشان کرد: فتونیک واژه ای است که شاخه های الکترواپتیک، اپتو الکترونیک، کوانتوم الکترونیک و کوانتوم اپتیک را در برمی گیرد و وزارت علوم نیز برای فراگیری مرزهای دانش در عرصه فتونیک و لیزر مجوز راه اندازی رشته مهندسی فتونیک را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر صادر کرده است.

وی تاکید کرد: این رشته در بهمن ماه سال جاری با پذیرش 8 دانشجو در دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به کار می کند.