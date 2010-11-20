به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، محمدعلی آبادی وعلی کفاشیان جمعه شب با حضور در اردوی تیم امید از زحمات کادرفنی و بازیکنان این تیم درکسب پیروزی های متوالی دربازیهای آسیایی تشکر و قدردانی کردند و این تیم را ازهرنظر شایسته ایستادن برسکوی بازیهای گوانگجو دانستند.

امروزهمچنین نشست هماهنگی دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو با حضور مسئولان برگزار کننده مسابقات و سرپرستان 4 تیم ایران ، ژاپن ، کره جنوبی و امارات برگزارشد و هماهنگی های لازم پیرامون برگزاری دو دیدار مرحله نیمه نهایی، وضعیت بازیکنان اخطاری و رنگ پیراهن دو تیم صورت گرفت.

در این جلسه که داود پرهیزکارسرپرست تیم امید کشورمان حضور داشت، مقررشد تیم امید با پیراهن قرمز مقابل تیم سفید پوش ژاپن به میدان برود. همچنین با توجه به اخطار دومی که سینا عشوری در دیدار با عمان دریافت کرد وی از مسابقه مرحله نیمه نهایی مقابل ژاپن محروم شد . تیم ژاپن برای دیدار با ایران بازیکن محروم ندارد.

خبر دیگر از تیم امید اینکه بازیکنان این تیم پس از پیروزی مقابل عمان و راهیابی به مرحله نیمه نهایی این رقابتها صبح امروز به وقت محلی به مدت یک ساعت تمرینات سبک و ریکاوری را برگزار کردند و قرار است تا روز سه شنبه دو جلسه تمرینی دیگر را نیز برگزار کنند.

بازیکنان امید تاکنون بابت صعود از مرحله مقدماتی و دیدارمرحله یک هشتم نهایی پاداش ثابتی را دریافت کرده اند و به گفته مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال قرار است پاداش صعود به مرحله نیمه نهایی و فینال به صورت تصاعدی به بازیکنان پرداخت شود.

بازیکنان امید هنوز پاداش دو پیروزی مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی مقابل مالزی و عمان را دریافت نکرده اند. مهدی تاج که از دومین مسابقه تیم امید در کنار این تیم حضور داشت به تهران بازگشته و قرار است ظرف روزهای آینده مجدد به اردوی این تیم ملحق شود.

تیم فوتبال امید کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی گوانگجو ساعت 11:30 دقیقه روز سه شنبه 2 آذر ماه به مصاف تیم فوتبال ژاپن خواهد رفت.