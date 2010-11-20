تولید زیتون گلستان 70 درصد کاهش دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا نصرالله نژاد صبح شنبه در کارگاه آموزشی برداشت مکانیزه زیتون در گنبد کاووس افزود: درحال حاضر 14 هزار هکتار از اراضی استان تحت کشت زیتون است و که از این باغات در سال گذشته شش هزار و 589 تن زیتون برداشت شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به گسترش سطح زیرکشت محصولات باغی در استان، استفاده از دستگاههای مکانیزه برای کاشت و برداشت ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه شیکر خودرویی قادر است به طور متوسط روزانه 1.5 تا 2.5 تن زیتون برداشت کند و این میزان کارکرد، معادل فعالیت 20 نفر کارگر در طول یک روز است که محصولات برداشتی با این دستگاه، بدون صدمه زدن به زیتون ها انجام می شود.

نصرالله نژاد بیان داشت: کاهش قیمت تمام شده برداشت و کاهش هزینه ها، کاهش زمان برداشت، کاهش ریزش برگ و افزایش باروری درخت، افزایش کیفیت روغن زیتون و اقتصادی شدن کشاورزی از مزایای برداشت مکانیزه است.

مسئول زیتون جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: 95 درصد محصول زیتون از درختان با استفاده از این دستگاه برداشت می شود.

در این کارگاه آموزشی 70 نفر از باغداران استان با نحوه برداشت زیتون با استفاده از دستگاه شیکر آشنا شدند.