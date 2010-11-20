حوادث ناشی از کار در خراسان شمالی 20 کاهش داشته است

قهرمان طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اشاره به اینکه تعداد کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در سال گذشته، 45 کمیته بوده اظهارداشت: با توجه به اهمیت موضوع ایمنی در حین کار تلاش کرده ایم تعداد این کمیته ها را به 81 کمیته در امسال افزایش دهیم.

وی افزود: با فعال سازی کمیته ها حفاظت فنی و بهداشت کار میزان حوادث ناشی از کار در کارگاههای استان در هشت ماهه سال 89 نسبت به همین مدت زمان در سال 88 حدود 20 درصد کاهش یافته است.



این مسئول تصریح کرد: طبق آمار موجود 61 هزار و 104 کارگاه در استان موجود است که از این تعداد حدود 19 هزار و625 کارگاه غیر فعال، 11 هزار و 52 کارگاه نیمه فعال و حدود 30 هزار و 427 کارگاه نیز فعال هستند.



طاهری گفت: هزینه کردن در بخش حفاظت و بهداشت کار یک نوع سرمایه گذاری است که آثار مثبت آن را می توان هم در محیط کار و هم در محیط خانواده مشاهده کرد.



مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان شمالی آموزش ایمنی را از اولویتهای واحدهای کارگری دانست و خاطرنشان کرد: بحث آموزش در مسائل حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای کارگری باید تبدیل به یک فرهنگ شود.