فوتسال ایران به دو گروه دارا و ندار تقسیم شده است

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در حال حاضر یک سری تیمهای فوتسال در کشور نظیر گیتی گستر، شهید منصوری قرچک از تیمهای متمکن مالی هستند و برخی تیم های پرطرفدار مانند راه ساری برای گردندان تیمشان با کمبود مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند.

وی خاطر نشان کرد: حیف است در استانی مانند مازندران و شهری مثل ساری که به این خوبی هوادار علاقه مند به رشته فوتسال دارد مدیران آن کمترین حمایتی به تیم لیگ برتری فوتسال نمی کنند.

سرمربی تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه برخی استان ها غبطه داشتن تیم لیگ برتری در فوتسال را می خورند، تصریح کرد: نعمت تماشاگران مشتاق در هیچ شهری مانند ساری در عرصه فوتسال وجود نداشته است.

شمس با بیان اینکه مسئولان ارشد استانی باید نگاه ویژه ای به تیم فوتسال راه ساری برای امورات خود نمایند، یادآور شد: سازمانهایی نظیر ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان جوانان جایگاهی در این حمایت ها به تیم ها ندارند چرا که باید بخش اعظمی از بودجه های خود را معطوف به تیم های مشتاق نمایند.

وی با اعلام اینکه تیم راه ساری و بازیکنان آن با انگیزه و با استعداد هستند، گفت: حاشیه های فوتسال کمتر از فوتبال بوده و جذب تماشاگر در عرصه فوتسال بیش از فوتبال است.

سرمربی تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش از رایزنی های انجام شده برای بازگشت مصطفی نظری دروازه بان تیم ملی فوتسال به این تیم خبر داد و گفت: وی در سال جاری تیم ملی را همراهی می کند.

وی با بیان اینکه اخلاق حرفه ای در ورزشکاران شهرستانی به مراتب بیش از ورزشکاران استانی است، افزود: مسئولان تیم راه ساری، ورزشکاران با انگیزه و با استعدادی نظیر عظیمیایی و لطفی را تربیت کردند.