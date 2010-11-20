عقب ماندگی ذهنی شایعترین نوع معلولیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین نجم آبادی گفت: مرکز تحقیقات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با سابقه ای 14 ساله سعی دارد تحقیقات خود را به صورت هدفمند ارائه می کنند.

وی افزود: شایعترین معلولیتها عقب ماندگی ذهنی و بیماریهای حسی عصبی هستند که پرداختن هدفمند به این مسائل می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بیان داشت: علاوه بر تحقیقات و آموزش در فعالیتهای علمی مسئله انتقال فعالیتها به جامعه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی بیان داشت: ایران در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین کشورهای شمالی رشد بسیاری در زمینه ژنتیک داشته است.

رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به بحث اخلاق در ژنتیک اظهار داشت: در کشورهای عربی سقط جنین حرام اعلام شده در صورتی که این موضوع در کشور ما با تشخیصهای دقیق بیماریهای ژنتیکی مانند تالاسمی مجاز بوده و توانسته است مبتلایان تالاسمی را از دوهزار نفر به 400 نفر برساند.

نجم آبادی کاهش بیماران تالاسمی در کشور را الگویی خواند که در WHO نیز ایران را در این زمینه به عنوان یک الگو معرفی می کنند.

وی ادامه داد: در حوزه علمی و تحقیقات ژنتیک نیز فاصله ای با کشورهایی اروپایی نداریم در حالی که از نظر بودجه فاصله قابل توجهی با کشورهای اروپایی داریم.

استاد ژنتیک مولکولی در پایان یادآورشد: در صورتی که حمایتهای این حوزه افزایش یابد با تحقیقات بسیار و همت بالا می توان بیماریهای ژنتیکی را کاهش داد.

چهارمین کنگره سالانه انجمن نوروژنیتک ایران با عنوان "تازه های نوروژنتیک" از سوم تا پنجم آذر ماه در سالن همایشهای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود.