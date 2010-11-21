توضیحات دانشکده علوم پزشکی کرج در مورد یک گزارش

به گزارش خبرگزاری مهر از کرج، در توضیحات مطرح شده از سوی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج آمده است: احتراما عطف به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ با عنوان " کرکره داروخانه های کرج پائین است؛ مردم سرگردان شدند " به استحضار می رساند: در حال حاضر 267 باب داروخانه در سطح شهرستان کرج مشغول به فعالیت می باشد که از این تعداد 19 باب به صورت شبانه روزی در شهر کرج، محمد شهر، ماهدشت و کمالشهر فعالیت داشته، ضمنا تعداد هفت بیمارستان دولتی و سه کلینیک تامین اجتماعی باداروخانه های شبانه روزی در سطح شهرستان پاسخگوی نیازهای مراجعین بوده که اکثر مراجعین اورژانسی شب و ایام تعطیل جهت دریافت خدمات به این مراکز مراجعه می کنند.

همانگونه که مستحضرید صدور مجوزهای لازم جهت تاسیس داروخانه تابع آیین نامه جاری داروخانه ها و ضوابط مربوطه می باشد و در مناطق محروم و نیازمند پس از بررسی کارشناسی و نیازسنجی در خصوص تاسیس داروخانه اقدام می گردد.

نظارت بر عملکرد داروخانه ها در شهرستان کرج بر عهده حوزه مدیریت اداره دارو و داروهای اعتیاد آور معاونت غذا و دارو بوده و در صورت لزوم شماره تلفن مستقیم 2555588 - 0261 کارشناسان جوابگوی موارد مطروحه خواهند بود.

ضمنا مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم ( DPIC) یکی از مراکز ارائه خدمات معاونت غذا و دارو بوده که در حال حاضر همه روزه در ساعات اداری با شماره تماس 2559191- 0261 و 115 پاسخگوی شهروندان محترم و جامعه پزشکی می باشد.

توضیح مهر:

در گزارش خبرگزاری مهر در خصوص داروخانه های شبانه روزی کرج به مشکل تعطیلی برخی از این داروخانه ها در زمان شب و مراجعه شهروندان و سرگردانی آنها اشاره شده بود. همچنین در این گزارش تعداد داروخانه های شبانه روزی کرج در مقایسه با جمعیت کنونی نامتناسب شمرده شده بود. در واقع بخشی از توضیحات دانشکده علوم پزشکی کرج موید گزارش مهر است.