دیابتی ها 20 برابر افراد عادی دچار آب مروارید می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی صدوقی با عنوان این مطلب که چشمان افراد دیابتی 15 تا 20 برابر افراد عادی دچار آب مروارید میشود، گفت: از دیگر عوارض دیابت بر چشم، بیماری است که ته چشم و شبکیه را درگیر میکند و ممکن است به صورت خونریزی، مشکلات عصب چشم و ورم ته چشم بروز کند.
این فوق تخصص قرنیه افزود: عوارض چشمی دیابت زیاد است اما از شایعترین آنها کاتاراکت یا آب مروارید است. بنابراین هر زمان که فرد متوجه بیماری دیابت خود شد بهتر است به چشم پزشک مراجعه کرده و ته چشم او معاینه شود.
وی تاکید کرد: افراد بالای 40 سال که به تازگی متوجه دیابت خود شدهاند باید بلافاصله برای معاینه به چشم پزشک مراجعه کنند. اما به طور معمول چون نوع دیابت افراد جوانتر متفاوت است (دیابت نوع 1) این افراد معمولا زودتر متوجه بیماری خود میشوند. در مورد بیشتر این افراد میتوان گفت هنگامی که متوجه میشوند به دیابت مبتلا شدهاند، هنوز عارضه چشمی ایجاد نشده است. بنابراین میگویند افراد زیر 40 سال که به دیابت مبتلا میشوند 3 تا 5 سال پس از تشخیص دیابت به چشم پزشک مراجعه کنند.
صدوقی با تاکید بر اهمیت کنترل قند خون میگوید: در تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است به اثبات رسیده اگر قند خون فرد مبتلا به دیابت به طور مرتب کنترل و نزدیک به محدوده طبیعی حفظ شود، عارضه چشمی برای این فرد ایجاد نمیشود یا اگر عارضهای ایجاد شده باشد سیر پیشرفت آن کند خواهد شد، اما اگر دیابت کنترل نشود، عوارض چشمی آن کورکننده بوده و باعث نابینایی فرد میشود.
عضو هیئت علمی بیستمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران گفت: متاسفانه اغلب مردم برای معاینات دورهای و منظم چشم به پزشک مراجعه نمیکنند. گاهی بیمار به چشم پزشک مراجعه کرده و پس از معاینه معلوم میشود ته چشم او خونریزی دارد. پس از این معاینات و با انجام آزمایشات لازم مشخص میشود که فرد مبتلا به دیابت است. یعنی گاهی ممکن است عارضه ایجاد شود و بعد بیمار از طریق معاینه چشم پزشک متوجه شود که به دیابت مبتلا است.
صدوقی افزود: عمل آب مروارید در افرادی که دیابت دارند کمی مشکل است. چون قند خون احتمال عفونت بعد از عمل را افزایش میدهد. به همین دلیل گاهی ممکن است چند بار عمل این افراد به تاخیر بیفتد. ولی اگر قند خون کنترل شود، با توجه به پیشرفتهای موجود و روش جراحی متداول فعلی معمولا مشکلی ایجاد نمیشود.
بیستمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران از 8 تا 11 آذر ماه در تالار همایشهای بینالمللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود.
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