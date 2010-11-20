دانشگاه بین المللی در شهر صالح آباد ایلام ایجاد می شود

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با بیان اینکه شهر صالح آباد به عنوان یک شهر فرهنگی در استان انتخاب شده است، اعلام کرد: بزودی عملیات اجرایی ساخت دانشگاه بین المللی در این شهر آغاز می شود.
وی موقعیت مرزی و فرهنگی شهر صالح آباد را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: فعالیت مراکز دانشگاهی و فرهنگی در حوزه بین الملل در این شهر بسیار با اهمیت است که بحمد ا... با پیگیریهای بعمل آمده بزدوی شاهد این اتفاق خواهیم بود.
مهندس اعلایی با اشاره به وجود پر برکت امامزاده علی صالح (ع) در این شهر و مردم ولایتمدار و دین محور منطقه گفت: می توان شهر صالح آباد را به یکی از قطبهای فرهنگی تبدیل کرد که منشاء خیر و برکت برای استان است.
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