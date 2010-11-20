فلسفه مرگ از موضوعات مهم فلسفی است

به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً کتاب "مرگ و فناپذیری در فلسفه معاصر" اثر برنارد شوماخر از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

این کتاب از منظر اخلاق زیستی به بررسی پدیده مرگ بشر می‌پردازد . نویسنده به بررسی دیدگاه فیلسوفان معاصر درباره مرگ پرداخته است.

شوماخر در تحقیق خود به بررسی فلسفه باستان و آرای فیلسوفان باستان درباره مرگ می‌پردازد؛ چرا که معتقد است دیدگاه فلسفی کنونی نسبت به مرگ، از رهگذر فلسفه باستان قابل حصول است. در این کتاب که در پانزده فصل تدوین شده چند موضوع اصلی درباره پدیده مرگ مورد بررسی قرار می‌گیرند.



دکتر برنارد شوماخر استاد دانشگاه فرایبورگ سوئیس در مورد این کتاب و محورهای اصلی آن به خبرنگار مهر گفت: این کتاب با تحلیلی انتقادی از فلسفه مرگ بشر در مباحثات جاری مربوط به اخلاق زیستی مشارکت جسته است.



وی تصریح کرد: در این اثر به مباحثات و مناظرات کنونی درباره مرگ پرداخته شده است و گفتگویی میان پدیدارشناسی، اگزیستانسیالیسم و فلسفه تحلیلی در این خصوص ایجاد شده است.



وی خاطر نشان کرد: سه موضوع اصلی در این کتاب مورد توجه بوده‌اند. اولین موضوع چیستی و ماهیت مرگ است. بحث دیگر معرفت نسبت به فناپذیری و مرگ بشر است و موضوع سوم به بررسی این موضوع می‌پردازد که مرگ بشر چه معنایی برای ما دارد.



شوماخر در پایان خاطر نشان کرد: این اثر مطالعه‌ای نظام‌مند و جامع از فلسفه مرگ است. فلسفه مرگ از موضوعات مهم در حوزه فلسفه به شمار می‌رود.