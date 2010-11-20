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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۷

فلاحت پیشه در گفتگو با مهر: مذاکره ایران و 1+5 با ادامه تحریم ها بی نتیجه است

فلاحت پیشه در گفتگو با مهر: مذاکره ایران و 1+5 با ادامه تحریم ها بی نتیجه است

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مذاکرات گروه 1+5 با ایران در صورت ادامه تحریم ها و عملیاتی ماندن قطعنامه 1929 نتیجه ای ندارد.

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با مهر ، درباره راهکارهای ثمر بخشی گفتگوی ایران با گروه 1+5  اظهار داشت: این موضوع باید فراتر از بحث های هسته ای دنبال شود و به گونه ای عمل کنیم که بحث هایی که در منطقه وجود دارد همچون نقص هایی که به عدم اجرای اساسنامه آژانس و تخطی قدرتها از آن و عدم تامین و تضمین حقوق ایرانیان وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نباید مذاکرات تنها به بحث هسته ای خلاصه شود افزود: چرا که در زمینه هسته ای سیاست های جمهوری اسلامی مشخص است و همواره در جهت این سیاست ها حرکت کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه هدف خیلی از اعضای گروه 1+5 این است که موضوع مذاکرات را به عنوان توپی که در زمین ایران می اندازند مطرح کنند، گفت: من معتقدم باید دستور کار مشخص برای مذاکرات وجود داشته باشد و در قالب این دستور کار عمل کنیم.

فلاحت پیشه تاکید کرد: در زمان حاضر هیچ ابهامی در زمینه موضوع هسته ای و فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران وجود ندارد .

نماینده اسلام آباد غرب  یادآور شد: غرب باید جمهوری اسلامی را و فعالیت هسته ای آن را در قالب یک چرخه بپذیرد .

فلاحت پیشه تاکید کرد : اگر گروه 1+5 بخواهد قطعنامه 1929 را اجرا کنند و تحریم جمهوری اسلامی را کماکان ادامه دهد مذاکرات نتیجه ای نمی دهد.

کد مطلب 1194587

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