این نویسنده و پژوهشگر ادبی درباره وضعیت جسمیاش به خبرنگار مهر گفت: روز یکشنبه (23 آبان) به خاطر نوعی تومور بدخیم در دستگاه گوارش بیمارستان سجاد (ع) تهران بستری شدم و تحت عمل جراحی "پیستول" قرار گرفتم و دو روز بعد (25 آبان) مرخص شدم و الان هم وضعیتم رو به بهبود است.
روحالله مهدی پورعمرانی در ادامه به پروژه بزرگی که در زمینه بررسی تاریخی داستاننویسی در ایران در دست نگارش دارد اشاره کرد و گفت: در این چند روز دوباره به فیشهایی که از قبل داشتم مراجعه کردم و کار نگارش مجموعه "هزار سال داستاننویسی در ایران" را از سر گرفتهام.
وی درباره این کتاب افزود: اساساً ما چیزی به نام داستان به معنای امروزی آن در طول تاریخ نداشتهایم اما در قرون دوم و سوم هجری، مطالبی در میان کتابها بوده که از آنها به عنوان نقلها و حاکایات یاد میشود. من در این پروژه نمونههایی از این نقلها را آوردهام و از دیدگاه تبارشناسی نثر و متن ادبی بررسی کردهام.
این نویسنده اضافه کرد: در حال حاضر نوشتن این کتاب از نیمه گذشته است و امیدوارم در چند ماه آینده بتوانم آن را به دست چاپ بسپارم. البته اگر این کتاب بخواهد چاپ شود در چهار یا دست کم سه جلد مشروح چاپ میشود.
پورعمرانی همچنین از تجدید چاپ یکی از کتابهایش خبر داد و گفت: کتاب "آموزش داستاننویسی" بعد از سه سال به چاپ دوم رسیده و نسخههای این ویراست به زودی توسط نشر تیرگان به بازار عرضه میشود.
تاکنون کتابهایی از پورعمرانی از جمله مجلدهایی از مجموعه "نقد و تحلیل داستانهای کوتاه داستان نویسان معاصر" درباره غلامحسین ساعدی، محمدعلی جمالزاده، صادق چوبک و بهرام صادقی چاپ شده است. مجموعه داستانهای "ماه تی تی"،" آواز قورباغه در گلوی مار" و "شب بود، ماه پشت ابر بود" هم از دیگر کتابهای این نویسنده است.
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