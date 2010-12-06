انتساب به خاندان بزرگ آل احمد جایگاه شمس را دو چندان کرده بود

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی مدیر موسسه اطلاعات که مدتی سابقه همکاری با شمس آل احمد را در روزنامه اطلاعات دارد درباره شخصیت و جایگاه ادبی آل احمد به خبرنگار مهر گفت: شمس آل احمد شخصیتی فرهنگی با ویژگی‌ها و ارزش‌های خاص خودش است که بخشی از آنها اکتسابی و به دلیل برادری با جلال آل احمد بزرگ است.

وی ادامه داد: در جریانات انقلاب اسلامی وی نوساناتی داشت ولی همواره نسبت به حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری علاقمند بود . همان نوسانات بود که او را به انزوا کشاند ولی به دلیل اصالت خانوادگی در آن انزوا به ارزش‌ها و سوابق انقلابی خود و خانواده‌اش پشت نکرد.

مدیر موسسه اطلاعات در پاسخ به این پرسش که انزوای شمس آل احمد خودخواسته بود یا شرایط او را بدین سمت هدایت کرد، توضیح داد: به اعتقاد من این انزوا خودخواسته بود وگرنه شرایط برای کار او فراهم بود و کسی هم ابایی از همکاری با وی نداشت و نشریات مختلفی علاقمند بودند که آل احمد با آنها همکاری‌هایی داشته باشد.

دعایی افزود: او خودخواسته انفعال گزید و ترجیح داد از انظار دور باشد. این رویکرد به نوعی انفعال طبیعی نسبت به مواضع قبلی بود که آل احمد آن را برگزید.

وی با تاکید بر اینکه شمس آل احمد به دلیل وابستگی به خاندان ارجمند آل احمد همواره مایه احترام بوده است، تاکید کرد: شمس از جمله شخصیت‌های فرهنگی کشور بود که مسئولان همواره به او توجه داشتند و به ویژه به دلیل انتساب مبارکش به جلال آل احمد حرمت‌گذار او بودند. از سوی مسئولان هیچ جفایی به او صورت نگرفت و خودش هم همواره قدردان این مساله بود.