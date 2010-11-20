ورود شهروندان بهترین راه مدیریت ترافیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی موحدی با بیان اینکه در تهران با وجود ایجاد زیرساختهای مورد نیاز همواره با یک خلاء در اطلاع‌ رسانی مواجه بوده‌ایم، افزود: اخیرا مدیریت شهری به این موضوع به صورت جدی توجه کرده که برپایی نخستین نمایشگاه و جشنواره حمل و نقل و ترافیک شهری از جمله این اقدامات به شمار می‌آیند.

وی با اشاره به اینکه در جریان اتفاقات فرهنگی و علمی طیف وسیعی از شهروندان در جریان موضوعات ترافیکی قرار می‌گیرند، اظهارکرد: در این گونه رویدادها یک نوع اقناع‌ سازی صورت می‌گیرد به صورتی ‌که شهروندان با دریافت مجموعه‌ای از اطلاعات و آموزشها به این باور می‌رسند که ترافیک یک معضل جدی است که خود آنها نیز در ایجاد یا بهبود آن سهم دارند.

این کارشناس ترافیک احساس سهیم بودن در موضوع ترافیک را یک نقطه شروع خوب دانست و تاکید کرد: وقتی فرد به درک کاملی از یک موضوع می‌رسد رفتار مناسبتری را در پیش می‌گیرد چرا که بهترین راه حل مدیریت ترافیک ورود شهروندان به این عرصه است.

دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک دوم و سوم آذر 89 از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در محل سالن همایشهای برج میلاد برگزار می‌شود.