کرمان همچنان می لرزد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان پس از وقوع زمین لرزه نگار در مرداد ماه سال جاری روند وقوع زمین لرزه ها در مناطق مختلف استان کرمان شدت یافته است و این زمین لرزه ها طی روزهای اخیر مناطق مختلف استان کرمان را در برگرفته است به گونه که تقریبا تمامی گسلهای فعال استان کرمان که بالغ بر 18 گسل فعال و دهها گسله فعال می شوند طی این ایام موجب بروز زمین لرزه هایی با شدت مختلف شده اند که شدیدترین این زمین لرزه ها مربوط به زمین لرزه 5 و 4.4 ریشتری فاریاب است که طی 8 روز گذشته این منطقه پر جمعیت را لرزاند.

هر چند که این زمین لرزه ها به دلیل عمق بسیار زیاد و همچنین مقاوم سازیهای صورت گرفته در این منطقه محروم جنوب استان خسارتی در برنداشته است اما نباید از نظر دور داشت که زمین لرزه 5.8 ریشتری سال جاری نگار موجب تخریب حداقل دو هزار خانه مسکونی در استان شد.

وقوع 17 زمین لرزه طی هفته گذشته در کرمان

اینکه آیا روند بروز این زمین لرزه ها تا چه زمانی ادامه دارد و آیا نشان از بروز زمین لرزهای شدید دارد و یا تنها فعالیت مقطعی پوسته زمین است نیاز به مطالعه کارشناسی دارد اما آنچه که مسلم است صبح امروز نیز دو زمین لرزه 2.3 ریشتری در سیرچ در نزدیکی کرمان و همچنین 3.1 ریشتری در کهنوج و روز گذشته نیز زمین لرزه ای 3 ریشتری ارزوئیه در غرب کرمان را به لرزه در آورده است، این در حالی است که هفته گذشته 17 زمین لرزه مناطق مختلف کرمان را تکان داده است.

هر چند که این زمین لرزه ها از نظر مردم امری عادی محسوب می شوند و در برخی موارد به دلیل عمق زیاد احساس نیز نمی شوند اما آنچه که مسلم است رفتار گسلهای کرمان طی ماههای اخیر نشان از افزایش فعالیت گسلهای استان کرمان دارد.

یک سوم خسارت زمین لرزه های ایران در کرمان روی داده است

نباید این نکته را از نظر دور داشت که یک سوم تلفات زمین لرزه های یکصد سال اخیر ایران در استان کرمان روی داده های که تنها در دو زمین لرزه مرگبار بم و زرند ده ها هزار نفر جان باختند.

هر چند که در استان کرمان به خصوص در زمینه مقاوم سازی منازل روستایی اقدامات فراوانی به خصوص در زرند، بم و شهرستانهای جنوبی صورت گرفته است اما باید به این نکته نیز توجه کرد و که تنها در شهر کرمان بیش از 40 درصد سازه های شهر عمری بالای 50 سال دارند و این مسئله طبیعتا در بسیاری از شهرستانهای استان کرمان تسری دارد.

در خصوص منازل مسکونی سایر شهرستانهای استان نیز باید با سرعت بیشتر اقدامات بهسازی صورت گیرد زیرا وضعیت عمران روستایی در بسیاری از مناطق دور افتاده نیاز به توجه بیشتر دارد.

مردم کرمان همیشه در مقابل زمین لرزه هوشیار باشند

دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: اینکه زمین لرزه ها در روزهای اخیر افزایش یافته است نمی تواند دلیل بروز پدیده خاصی باشد اما در هر صورت با توجه به زلزله خیز بودن استان کرمان و عدم امکان پیش بینی زمین لرزه مردم همیشه باید هوشیار باشند.

محسن صالحی گفت: شاید یکی دیگر از دلایل افزایش میزان زمین لرزه های کرمان نصب سامانه زلزله نگار در کرمان باشد و زمین لرزه هایی که تاکنون قابل ثبت نبوده اند هم اکنون در سامانه های زلزله نگاری ثبت می شوند و همین مسئله تعداد موارد زمین لرزه را افزایش داده است.

18 گسل فعال در کرمان وجود دارد

وی تصریح کرد: این یک واقعیت است که در کرمان 18 گسل فعال وجود دارد و تنها قسمت کوچکی از سیرجان را شامل نمی شوند که شاید هم این منطقه نیز دارای گسلی باشد که تاکنون فعالیت نکرده است.

این مسئول ادامه داد: باید مقاوم سازی در همه جای استان کرمان دنبال شود و روند مثبتی که طی سالهای اخیر در این خصوص به وجود آمده دنبال شود.

زمین لرزه های جنوب عمیق هستند

صالحی تصریح کرد: خوشبختانه زمین لرزه هایی که در جنوب کرمان روی می دهد دارای عمق بسیار زیاد هستند و همین مسئله موجب شده است این زلزله ها خسارت زا نباشند.

وی ادامه داد: با نصب سامانه های زلزله نگاری در کرمان هم اکنون امکان مطالعه دقیق رفتار زمین در کرمان مهیا شده است و در صدد هستیم به زودی چند پایگاه زلزله نگاری را نیز در جنوب کرمان راه اندازی کنیم.

مناطق جمعیتی کرمان در جوار گسلها

معاون سازمان زمین شناسی کرمان نیز در خصوص وضعیت استان کرمان اظهارداشت: رفتار زمین لرزه ها طی سالهای اخیر نشان از حرکت کانون زمین لرزه ها از مناطق شمالی استان به سمت جنوب دارد.

علی رشیدی با اشاره به اینکه نمی توان تعداد دقیق گسلهای کرمان را تخمین زد گفت: اکثر مناطق جمعیتی کرمان در نزدیکی یک گسل فعال قراردارند.

وی ادامه داد: وقتی به نقشه گسله های کرمان نگاه کنیم متوجه می شویم که اکثر گسلهای کرمان به سمت مناطق جنوبی متمرکز هستند.

تعداد سازه های غیرمقاوم در کرمان قابل توجه است

رشیدی افزود: باید توجه ویژه ای به مطالعه زمین شناسی در کرمان انجام شود و در این خصوص نیاز به کار بیشتر داریم.

وی با اشاره به اینکه مقاوم سازی تنها عامل کاهش خسارت زمین لرزه است گفت: متاسفانه سازه های نا مقاوم در استان کرمان به خصوص شهر کرمان به عنوان مهمترین مرکز جمعیتی استان کم نیستند.