اجرای بخش اصلی تونل امیرکبیر سال آینده به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی در جریان دیدار از روند اجرای پروژه احداث تونل امیرکبیر افزود: این پروژه به عنوان یک شاخص شهری از دیدگاه منطقه ای و فرا منطقه ای بار مثبتی هم برای اهالی محل و هم برای دیگر شهروندان تهران دارد.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: نظارت و کنترل کیفیت در روند اجرای این پروژه در بخشهای سیویل و سازه ای کاملا مد نظر و توجه است و بسیار جدی انجام می گیرد.

وی افزود: کنترلها بر اجرای پروژه به صورت روزانه در تونل انجام و باعث می شود که مطمئن شویم پروژه برای همه شهروندان به ویژه اهالی محل از ضریب ایمنی خوبی برخوردار است.

حسینی با اشاره به ویژگیها و فرصتهای اقتصادی و اجتماعی که اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در شهرها دارند گفت: اجرای پروژه احداث تونل امیرکبیر نیز از این امر مستثنی نیست.

وی افزود: کمک به موضوع ترافیک منطقه و مناسب سازی بار ترافیکی محلی و هدایت آن به درون کریدور خاص بار مثبت اجتماعی و فرهنگی آن است و از نظر اقتصادی هم فرصت خوبی برای کسبه این منطقه فراهم می کند.