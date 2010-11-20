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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

معاون شهردار تهران:

اجرای بخش اصلی تونل امیرکبیر سال آینده به پایان می رسد

اجرای بخش اصلی تونل امیرکبیر سال آینده به پایان می رسد

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: با روند کنونی پیشرفت عملیات اجرایی پروژه احداث تونل امیرکبیر پیش بینی می شود بخش اصلی این پروژه از بزرگراه امام علی (ع) تا سه راه امین حضور تا آخر سال آینده به پایان برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی در جریان دیدار از روند اجرای پروژه احداث تونل امیرکبیر افزود: این پروژه به عنوان یک شاخص شهری از دیدگاه منطقه ای و فرا منطقه ای بار مثبتی هم برای اهالی محل و هم برای دیگر شهروندان تهران دارد.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: نظارت و کنترل کیفیت در روند اجرای این پروژه در بخشهای سیویل و سازه ای کاملا مد نظر و توجه است و بسیار جدی انجام می گیرد.

وی افزود: کنترلها بر اجرای پروژه به صورت روزانه در تونل انجام و باعث می شود که مطمئن شویم پروژه برای همه شهروندان به ویژه اهالی محل از ضریب ایمنی خوبی برخوردار است.

حسینی با اشاره به ویژگیها و فرصتهای اقتصادی و اجتماعی که اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در شهرها دارند گفت: اجرای پروژه احداث تونل امیرکبیر نیز از این امر مستثنی نیست.

وی افزود: کمک به موضوع ترافیک منطقه و مناسب سازی بار ترافیکی محلی و هدایت آن به درون کریدور خاص بار مثبت اجتماعی و فرهنگی آن است و از نظر اقتصادی هم فرصت خوبی برای کسبه این منطقه فراهم می کند.

کد مطلب 1194607

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