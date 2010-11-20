نیمی از املاک دانشگاه آزاد سند مالکیت قطعی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی امروز شنبه در شصت و دومین اجلاس روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم تحقیقات تهران با بیان اینکه املاک دانشگاه آزاد اسلامی حدود 173 میلیون متر مربع است، گفت: حدود 79 میلیون متر مربع از املاک دانشگاه آزاد سند مالکیت قطعی دارد اما حداقل نیمی از املاک دانشگاه آزاد هنوز سند مالکیت قطعی ندارد.
وی در تشریح وضعیت مالکیت املاک دانشگاه آزاد اسلامی افزود: البته برخی املاکی که هنوز سند مالکیت قطعی ندارند دارای مبایعه نامه، واگذاری یا واگذاری قطعی هستند که البته اینها نیز معتبر است اما از روسای واحدهای دانشگاه درخواست میکنیم که هرچه سریعتر نسبت به دریافت سند قطعی زمینهای دانشگاه آزاد اقدام کنند که اگر با سرعتی مانند سرعت فعلی در این زمینه پیش برویم ممکن است به عمر ما وصال ندهد.
رئیس دانشگاه آزاد از مذاکره با وزیر علوم در زمینه تصویب رشتههای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: در حال حاضر یک هزار و 605 پرونده برای ایجاد رشته در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی در شورای گسترش آموزش عالی وجود دارد لذا در این زمینه باید با سرعت بیشتری در خصوص تاسیس رشتهها به خصوص رشتههای فناوری نوین تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه تا جایی که میشود باید رشتههای علوم پزشکی در دانشگاه آزاد توسعه داده شوند، گفت: جمعیت قابل توجهی از فرزندان این کشور برای تحصیل در رشتههای پزشکی به دانشگاههایی در خارج از کشور میروند که معتبر هم نیستند و بعد از آن خود وزارتخانه این افراد را به دانشگاه آزاد معرفی میکند تا برایشان دورههای تکمیلی بگذاریم اینجا جای سئوال باقی است که چرا رشتههای پزشکی را در داخل کشور توسعه ندهیم.
جاسبی درباره مسایل مالی دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: امسال اولین سالی بود که بودجه را به موقع در هیئت امنا تصویب کردیم وضعیت مالی دانشگاه آزاد اسلامی روز به روز شفافتر میشود و ترازهای مالیمان نیز نظم و نسق بیشتری پیدا میکند.
وی از روسای واحدهای دانشگاه آزاد خواستار رعایت دقیق پرداختها در امور مالی شد و گفت: هیچ نوع پرداختی برخلاف مقررات نباید صورت نگیرد که هم شما را زیر سئوال میبرد و هم ما را دچار مشکل میکند لذا نباید کاری خارج از ضوابط صورت گیرد.
رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: ارتفاع ساختمانهایتان نباید کمتر از 4 طبقه باشد البته در شعبات علوم و تحقیقات نباید ارتفاع ساختمانها کمتر از 5 طبقه باشد. توصیه میکنیم ساختمانهایتان هر چه میتواند عمودیتر باشد و تعداد طبقاتش نیز بیشتر هر قدر ساختمانها طبقاتشان بیشتر باشد عمرشان بیشتر خواهد بود چون سازههایش قویتر و استحکامش بیشتر میشود.
وی از صدور سالیانه 380 هزار دانشنامه برای دانشآموختگان دانشگاه آزاد خبر داد و بر هرچه مکانیزهتر شدن صدور دانشنامهها تاکید کرد و گفت: جعل مدرک یکی از مسایلی بوده که هر ساله دستگاههای دولتی و غیردولتی با آن مواجه بودند و افراد زیادی دستگیر شده و برخوردهایی نیز با آنها صورت گرفته است. البته در حال حاضر پدیده جعل مدرک خیلی کم شده اما باید روز به روز ضرایب امنیتیمان را بالا ببریم.
جاسبی با هشدار به روسای واحدهای این دانشگاه نسبت به تامین امنیت جانی دانشجویان تاکید کرد: حتی اگر برای یک دانشجو در اثر گازگرفتگی یا عدم ایمن بودن وسایل حمل و نقل دانشجویان اتفاقی بیافتد گذشت نخواهیم کرد بنابراین باید دایماً بر خوابگاههای دانشجویی و سرمایش و گرمایش آنها نظارت کنیم و همچنین در حمل و نقل دانشجویان هیچ رئیس واحدی حق ندارد صرفه جویی کند.
به گزارش مهر، پدیده عرفانهای کاذب و نوپدید و تبلیغ گرایش به شیطان پرستی در میان جوانان از محورهای سخنرانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بود وی خطاب به روسای واحدهای دانشگاه آزاد گفت: ظهور فرقههای کاذب و گرایشهای شیطان پرستی مصیبتی است که بعد از مواد مخدر و غیره ظاهر شده است روسای واحدها باید در این زمینه دقت کنند چرا که جوانها بیاطلاع هستند و ممکن است در این دامها بیافتند در دانشگاه آزاد نباید بگوییم که اگر یک نفر به شیطان پرستی گرایش پیدا کرد به ما ربطی ندارد همه اینها به ما مربوط میشود و باید به مسایل فرهنگی و اجتماعی دانشجویان توجه کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد درباره توسعه واحدهای علوم و تحقیقات گفت: به خاطر درخواست مصرانهای که استانداران داشتهاند شعب علوم و تحقیقات در کلیه استانهای کشور راهاندازی میشود. تا کنون 25 شعبه از علوم و تحقیقات تشکیل شده و تا پایان سال به 31 شعبه نیز خواهد رسید و شبکه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به عنوان شبکهای درون این دانشگاه و مخصوص تحصیلات تکمیلی شکل خواهد گرفت.
وی از تصمیمات جدیدی در هیئت موسسه دانشگاه آزاد اسلامی برای برنامهریزی آینده و تغییر ساختار دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد نهایی شده و در هیئت موسس تصویب میشود.
جاسبی در میانه سخنرانی یک ساعته خود در شصت و دومین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد چندین بار از بودن و نبودن خود در این دانشگاه سخن گفت و اظهار داشت: اگر یک ساعت دیگر هم قرار است ما برویم، آن یک ساعت را باید طوری کار کنیم که گویا برای صد سال داریم کار میکنیم اینکه من باشم یا نباشم اصلاً مهم نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: اگر عمری باشد و در خدمت شما باشیم یا نباشیم فرقی نمیکند، باید یک دایرةالمعارف و تاریخ جامع دانشگاه آزاد تهیه شود که این مستلزم تهیه تاریخچه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است.
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