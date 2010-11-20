به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "میش" به کارگردانی مجید صالحی و تهیهکنندگی محمدرضا تخت کشیان امشب 29 آبان ماه ساعت 23:45 از شبکه دو روی آنتن میرود. در این فیلم مهران رجبی، سعید آقاخانی، امیر نوری و ... بازی کردند و داستان درباره سرگرد فرخ ثنایی کارمند اداره گذرنامه است که همراه همسرش مریم، دخترش رز و مادرش زندگی میکند. تا اینکه درگیر ماجراهایی میشوند.
- فیلم سینمایی "ربودن رئیس سرخ" 30 آبان ماه ساعت 14:35 از شبکه دو پخش میشود. این فیلم به کارگردانی بابک کلارک و بازی میشل جیتر و کریستوفر لوید ساخته شده و داستان درباره زوجی پولداری است که صاحب یک پسر شیطان و زیرک به اندرو هستند. تا اینکه پسر آنها دزدیده میشود.
- فیلم سینمایی "سقوط پنهان 1" 30 آبان ماه ساعت 23:45 محصول 2008 آمریکا به کارگردانی میشل سالامون و بازی اریک مک کورمک و بنجامین برات ساخته شده و داستان درباره قسمتی از یک ایستگاه فضایی مخفی ناسا است که به دلیل نقص فنی از مدار خارج شده و به زمین سقوط کرده است. قسمت دوم این فیلم اول آبان ماه ساعت 23:45 روی آنتن میرود.
فیلم سینمایی "کودک مریخی" اول آبان ماه ساعت 14:35 از شبکه دو پخش میشود. این فیلم به کارگردانی منو میچس و بازی بابی کولمن و جان کوساک ساخته شده و داستان درباره نویسنده داستانهای علمی و تخیلی است که دو سال پیش از همسرش جدا شده و به شدت احساس تنهایی میکند.
فیلم سینمایی "من بتی نیستم" دوم آبان ماه ساعت 14:35 از شبکه دو روی آنتن میرود. این فیلم محصول سال 2006 فرانسه است و در آن جین پییر آمریس بازی کرده است و داستان درباره دختری 10 ساله گوشهگیر و خیالپرداز است که به همراه پدر و مادر و تنها خواهرش در خانهای ویلایی نزدیک به یک آسایشگاه بیماران روانی زندگی میکند. مدیریت آسایشگاه به عهده پدر بتی است و خانواده با شغل او مخالف هستند.
فیلم سینمایی "نبرد فرماندهان" دوم آبان ماه ساعت 23:45 از شبکه دو پخش میشود. این فیلم را چی لیونگ ساخته و در آن اندی لاو و سانگ کی آن بازی کردند و داستان درباره جنگی در دوران چین باستان است. نیروهای ارتش ژائو قصد تصرف شهر لیانگ را دارند.
فیلم سینمایی "سیاهپوش گمشده" سوم آبان ماه ساعت 14:35 از شبکه دو روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی رائول جرسیا و منوئل سیلسیلیا ساخته شده و در آن آبراهام آگویلار و بیتریز پرشیانو بازی کردند و داستان درباره پیرمردی به نام رابینسون است که قصد راهاندازی یک باغ وحش منحصر به فرد را دارد.
فیلم سینمایی "در جستجوی آرامش" سوم آبان ماه ساعت 21 از شبکه دو پخش میشود.
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