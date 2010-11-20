دلایل کاهش مصرف بنزین ایران/ عرضه CNG فقط با کارت هوشمند

علیرضا ضیغمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش متوسط مصرف بنزین ایران از ابتدای سال‌جاری تاکنون، گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون متوسط مصرف این فرآورده نفتی به 61 میلیون لیتر در روز رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود چهار میلیون لیتر کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی یکی از دلایل کاهش مصرف بنزین در سال‌جاری را افزایش مصرف سی.ان.جی عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر همزمان با نزدیک شدن زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مردم مدیریت بیشتری برای مصرف این حامل انرژی اعمال می کنند.

به گزارش مهر، بر اساس آمارهای شرکت ملی گاز از ابتدای امسال تاکنون بیش از 14 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در جایگاههای CNG مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته چهار میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.

معاون وزیر نفت با اشاره به ایجاد زیرساختهای جدید در جایگاهها برای عرضه بنزین با نرخ و یا نرخهای جدید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: یکی از این اقدامات نصب و راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی وجه سوخت در تمامی جایگاههای بنزین و گازوئیل است.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اعلام اینکه هم اکنون این سامانه در 80 درصد جایگاههای بنزین نصب و راه اندازی شده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود تا دی ماه سال‌جاری این سامانه در تمامی جایگاههای گازوئیل نصب و راه اندازی شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای صدور کارت هوشمند سی.ان.جی و عرضه کارتی این حامل انرژی در سطح جایگاههای کشور، تبیین کرد: در شرایط فعلی نصب سامانه هوشمند سی.ان.جی در تمامی جایگاههای عرضه گاز در حال انجام بوده که بر اساس برنامه زمان بندی تا اسفند ماه امسال امکان عرضه کارتی سی.ان.جی در سطح کشور فراهم می شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر یکهزار و 520 جایگاه سی.ان.جی در سراسر کشور در مدار بهره برداری قرار دارد که باید تعداد کل جایگاههای گاز تا اسفند ماه امسال به یکهزار و 700 جایگاه افزایش یابد.