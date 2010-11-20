ادامه آتش سوزی در جنگل گلستان/ جنگلهای گلستان قربانگاه وحوش شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، براساس اعلام برخی منابع مردمی، آتش سوزیهای چهار روزگذشته منجر به سوختن و از بین رفتن برخی گونه های حیات وحش در عرصه های حادثه دیده استان شده است.

این منابع بیان کردند: بروز آتش سوزی روزهای اخیر به گونه های جانوری، زیستی و گیای منحصر بفرد در این عصره ها، خسارت جبران ناپذیری وارد کرده است.

برخی از این منابع مردمی عنوان کرده اند در جریان اطفای حریق در سطح برخی عرصه ها با لاشه سوخته شده برخی وحوش و گونه های جانوری از جمله خزندگان مواجه شده اند.

به گفته برخی از این منابع مردمی که در روزهای اخیر در عملیات اطفای حریق شرکت داشتند، لاشه سوخته برخی خزندگان مانند، مار، لاک پشت، قورباغه جنگلی، روباه و ... در عرصه ها یافت شده است.

اگرچه هنوز مسئولان و مقامات مربوط از قربانی شدن گونه های حیات وحش در جنگلهای استان بویژه پارک ملی گلستان گزارشی ارائه نکرده اند ولی شواهد و قرائن و گفته منابع مردمی حاکی از آن است که سلامت این وحوش منحصر بفرد در روزهای اخیر با تهدید و خطر بیش از پیش روبرو شده است.

تلفات حیات وحش گزارش نشد

معاون محیط طبیعی اداره محیط زیست گلستان تاکید کرد: بالغ بر 300 نفر از گروههای مختلف فعالان محیط زیستی، سازمانهای غیردولتی، هلال احمر، نیروهای نظامی و بسیج و مردم معمولی در خاموش کردن آتش دخیل هستند ولی پارک ملی همچنان در آتش می سوزد.

محسن جعفرزاده با اشاره به نبود فرصت برای برآورد وسعت آتش سوزی اظهار داشت: منطقه وسیعی طعمه حریق شده اما هنوز از تلفات حیات حش در منطقه گزارشی داده نشده و آمار دقیقی از وسعت آتش سوزی در دست نداریم.

قرقاول، کبک، تیهو، زنگوله بال، کوکر سفید و سیاه، آبی و بلدرچین، قرقی، دلیجه، سارگپه، عقاب، دو برادر، دال سیاه، طرلان و بالابان از جمله گونه هایی هستند که در استان گلستان از جمله پارک ملی مشاهده می شوند.

بیش از 150 گونه پرنده در پارک ملی گلستان شناسایی شده است و تنوع زیادی این گونه پرندگان نشان دهنده زیستگاههای گوناگون در این منطقه است و از این تعداد پرنده 48 نوع در فصل بهار و تابستان در منطقه مشاهده می شود و 62 گونه پرنده نیز بومی پارک ملی است و در مجموع 110 گونه پرنده در این منطقه زاد و ولد می کنند.

تاکنون 304 گونه پرنده، 68 گونه پستاندار، 9 گونه دوزیست، هزار و 704 گونه گیاهی در استان گلستان شناسایی شده است که برخی از این گونه های زیستی شامل گونه های گیاهی و جانوری تا مرز انقراض پیش رفته اند.

وجود پارک ملی گلستان در گلستان به غنای زیستی و جانوری منطقه افزوده است و این پارک، زیستگاه بسیاری از پرندگان و گنجشکان زیبا و پرتحرک آوازه خوان مانند دارکوب سیاه، بلبل، توکای باغی، انواع سهره ها، زرده پره ها، مگس گیرها، زنبور خورکها و دم سرخها است.



دوزیستان و خزندگان با پیشینه زیستی بسیار زیاد در این زیست کره وجود دارند که تاکنون آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته اند.



براساس مطالعات میدانی انجام شده سه گونه دو زیست، 24 گونه از خزندگان در پارک ملی گلستان شناسایی و گزارش شده است.



وزغ سبز، قورباغه جنگی، لاک پشت چهارچنگالی، آکامای صخره ای، مارمولک بی پا، جکوی کاسپی، مار آبی و .. از دیگر دوزیستگاه و خزندگان موجود در این پارک ملی است.



یک هشتم گونه های گیاهی، یک سوم گونه های پردندگان، بیش از نیمی از گونه های پستانداران و شمار زیادی از گونه های جانوری و وحوش کشور در این پارک ملی و بین المللی زیست و زادآوری می کنند.



علاوه بر پرندگان، آهو، پلنگ، مرال، قوچ، میش، کل و بز، گرگ و.. از جمله گونه های موجود در زیستگاههای گلستان زیست و زاد می کنند که هم اکنون به دلیل شکار بی رویه در معرض خطر هستند.





گلستان تنها به دلیل اینکه یکی از زیستگاه های حیات وحش است بلکه به خاطر حفظ بخش قابل توجهی از تنوع زیستی کشور دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است.

وجود پارک طبیعی و ملی گلستان با وسعت بیش از 91 هزار و 890 هکتار در شرق جنگلهای خزری شمال در استان گلستان واقع شده است و نخستین پارک ملی در ایران بوده که عنوان پارک ملی را به خود اختصاص داده است.

این پارک ملی در 19 مرداد 1336 به نام منطقه حفاظت شده "آلمه وایشکی" تحت حفاظت کانون شکار قرار گرفت و در 22 فروردین 1343 به پارک وحش نامگذاری شد.



همچنین در سال 1353 پس از اصلاح قانون شکار و صید، عنوان پارک وحش به پارک ملی تغییر داده شد و به دلیل موقعیت ممتاز این پارک و جاذبه های فراوان زیستی، پارک ملی گلستان در سال 1977 از سوی سازمان یونسکو عنوان "ذخیره گاه کره مسکون" را به خود گرفت.



آتش سوزی جنگلهای گلستان از روز چهارشنبه در سطحی از مناطق جنگلی سیجان، ریگ چشمه، کیارام و عرصه های روستای ترسه از توابع شهرستان مینودشت آغاز شد.

همچنین در روز پنجشنبه نیز بخشهایی از عرصه های جمشید آباد در حوزه شرق گلستان دچار حریق شد که تلاشهای نیروهای امدادی و ستاد حوادث غیرمترقبه تا شامگاه برای اطفای این حریق ادامه داشت.



علاوه بر این سطحی از عرصه های جنگلی جنوب پارک ملی گلستان واقع در منطقه صعب العبور تنگه گل دچار حریق شد که امدادگران مشغول مهار بقیه حریق هستند.



هرچند برخی مسئولان از جمله بخشدار گالیکش اعلام می کنند این آتش سوزی سطحی است و بیشتر سطح علفزارهای عرصه های جنگلی دچار آتش سوزی شده است ولی در این حادثه درختانی نیز دچار حریق شدند.

عرصه های جنگلی گلستان 450 هزار هکتار وسعت دارد و بخشی از جنگلهای بکر خزری و هیرکانی منحصر بفرد در جهان بشمار می آید.