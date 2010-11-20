ویندوز 25 ساله شد/ از ویندوز 1.0 تا ویندوز 8

به گزارش خبرگزاری مهر، در عصری که در آن هر تولید کننده رایانه ای سیستم عامل مخصوص به خود را عرضه می کرد و اپل با رایانه های "مکینتاش" بر بازار سلطه داشت ماشینهای کلاس "آی. بی. ام. مایکروسافت" که در آن زمان هنوز "آی. بی. ام. سازگارپذیر" نامیده می شد با سیستم عامل "داس" وارد بازار شد.

بیش از یکسال پس از عرضه محصول مشترک مایکروسافت و "آی. بی. ام" اولین نسخه از سیستم عامل ویندوز به نام "ویندوز 1.0" در 20 نوامبر 1985 عرضه شد.

این سیستم عامل تنها یک تداخل گرافیکی از سیستم عامل قدیمی "ام. اس- داس" و اولین تلاش مایکروسافت برای ایجاد یک محیط عامل با توانایی چندعملکردی بر روی سکوی رایانه شخصی بود. ویندوز 1.0 تمام قابلیتهای اولیه ای که بعدها در تمام نسخه های ویندوز وارد شد را دارا بود و مایکروسافت را به سوی تبدیل شدن به "غول نرم افزاری دنیا" پیش می برد.

در تفاوت با نسخه های بعدی ویندوز، اولین نسخه این سیستم عامل یک قابلیت چندعملکردی محدود به برنامه های جانبی و نرم افزارهای موجود برپایه "ام. اس- داس" را عرضه می کرد.

این برنامه های جانبی می توانستند حافظه را تنها از طریق سیستم شکل دهی حافظه خود ویندوز مدیریت کنند. این سیستم شکل دهی، برپایه یک الگوی نرم افزاری حافظه مجازی عمل می کرد که اجازه می داد برنامه های بزرگتر از حافظه "رم" در دسترس نیز اجرا شوند.

یک جمله آمریکایی بیان می دارد: "اگر یک محصول بدون نقص است این بدان معنی است که آن را بسیار دیر عرضه کرده ای."

اکنون در 20 نوامبر 2010 ، یک ربع قرن از زمان عرضه رسمی ویندوز 1.0 گدشته است. این محصول که با قیمت 99 دلار وارد بازار شده بود به رایانه اجازه می داد که از عملکردهای تعاملی مثل ماوس استفاده کند.

اما این ویندوز از تعداد زیادی "باگ" (حفره امنیتی) رنج می برد و به همین علت بیل گیتس برای حل این مشکلات، ویندوز 1.0.1 را در سال 1986 و ویندوز 2.0 را در سال 1987 عرضه کرد اما رشد درخشان ویندوز تنها در سال 1990 و زمانی که نسخه ویندوز 3.0 وارد بازار شد و یک میلیون لیسانس را فروخت حاصل شد، به این ترتیب مایکروسافت توانست سلطه بازار سیستم عاملها را در اختیار بگیرد و در همان سال با عرضه اولین نسخه بسته "آفیس"، شرکت بیل گیتس رسما به غول نرم افزاری دنیا تبدیل شد.

5 سال بعد، با توسعه اتصال به اینترنت و عرضه ویندوز 95 که مجهز به ابزارهای مختلفی برای تسهیل در ورود به وب بود موقعیت مایکروسافت بیش از گذشته مستحکم شد.

در سال 1998 در سیستم عامل ویندوز 98 برای اولین بار سیستم به روزسازی خودکار Windows Update وارد سیستم عاملهای ویندوز شد.

این سیستم توانست برای بارگذاری بسته های محافظتی در مقابله با حفره های امنیتی مفید باشد و پایداری و دوام سیستم عامل را بهبود بخشد.

در سال 2001 و پس از عرضه دلسرد کننده ویندوز 2000 و ویندوز هزاره (Windows Me ) سیستم عامل Windows Nt عرضه شد و توانست موقعیت مایکروسافت را باردیگر در بازار تقویت کند.

سرانجام ویندوز "ایکس. پی" وارد بازار شد که در مدت 9 سال توانست بر روی بیش از نیمی از تمام رایانه های دنیا نصب شود.

بقیه داستان این پنجره (ویندوز) به روزگار ما باز می گردد. زمانی که ویندوز ویستا در سال 2007 عرضه شد و هرچند توانست در اولین سال عرضه 100 میلیون لیسانس را به فروش برساند اما به دلیل عملکردهای ضعیف، پس از مدت کوتاهی مورد هجوم انتقادات بسیاری از سوی کاربران و کارشناسان قرار گرفت. به طوریکه کاربران شرکتی و بسیاری از کاربران خانگی ترجیح دادند همچنان از ویندوز "ایکس. پی" استفاده کنند.

با ورود ویندوز 7 در سال 2009 پنجره های امید بار دیگر هم به روی مایکروسافت (که به دلیل ناکامی ویستا آبرویش در خطر بود) و هم به روی کاربرانی که از ویستا دلسرد شده بودند باز شد.

مدتی قبل، مایکروسافت در شرایطی که از موفقیت عرضه ویندوز 7 لذت می برد اعلام کرد که ظرف دو سال آینده ویندوز 8 را وارد بازار خواهد کرد.