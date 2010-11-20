به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه 200 ماده ای برنامه پنجم توسعه ماده 121 این لایحه را با 177 رای موافق، 9 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

براساس این مصوبه مجلس؛ به وزارت نفت اجازه داده شد از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی در طرحهای تکمیل پالایشگاه‌های موجود شامل بهینه‌سازی و بنزین‌سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.

