وحید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در سفر به قم مبنی بر این که باید به قم به صورت بینالمللی نگاه شود، گفت: قم دارای پتانسیل بسیار بالایی در زمینه فرهنگ و هنر است و امروز این شهر به عنوان پایتخت و مرکز اندیشه اسلامی مطرح است که باید نگاه ویژهای به آن شود.
قم از ظرفیتهای فرهنگی بالقوهای برخوردار است
وی در خصوص ظرفیتهای بالقوه قم در سطح جهان بیان داشت: بسیاری از مسلمانان به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این شهر و حوزههای علمیه آن ارتباط دارند، تعداد زیادی از علما در این شهر حضور دارند و بسیاری از اتباع مسلمان دیگر کشورها نیز برای کسب علم و شناخت علوم دین اسلام به قم میآیند و سپس به عنوان مبلغ به کشورهای خود باز میگردند، این وضعیت قم را در موقعیت بینالمللی قرار میدهد.
قم میتواند بستر اشاعه فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد
رئیس حوزه هنری استان قم ادامه داد: این ظرفیتها، موقعیتی ویژه را برای قم به وجود آورده است که میتواند بستر مناسبی برای اشاعه فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی باشد.
وی با اشاره به کارهای صورت گرفته در سالهای اخیر در زمینه رشد زیرساختها در قم تصریح کرد: متأسفانه این زیرساختها هنوز مناسب دورنمای قم که میخواهد پایتخت تولید اندیشه و هنر در جهان باشد، نیست و باید کارهای زیادی در این زمینه انجام شود.
فرجی وجود کتابخانه بزرگ و غنی آیت الله مرعشی نجفی(ره) را یکی از منابع با ارزش فرهنگی استان دانست و افزود: وجود این کتابخانه جوابگوی نیاز قم نیست و میبایست مراکز این چنینی از نظر وسعت و تنوع ارتقای بیشتری پیدا کنند.
وی تأسیس کتابخانههای استاندارد با امکانات حقیقی و مجازی به روز شده، سالنهای مطالعه و کتابهای مرجع را از نیازهای فرهنگی استان دانست و تصریح کرد: باید در زمینه علم و تحقیقات و به خصوص در زمینه فرهنگ و هنر تلاش بیشتری به کار بسته شود.
غنای اندیشه در حوزههای علمیه باید به زبان هنر بیان شود
رئیس حوزه هنری استان قم با بیان این مطلب که باید با تأسیس دانشگاههای فرهنگی و هنری، غنای اندیشه در حوزه های علمیه را به زبان هنر تبدیل نماییم تا رسانه هنر در خدمت اندیشه دینیمان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: ما باید مراکزی را مانند سالنهای نمایش، سینما، استودیوهای تولید تصویری، گالریهای متنوع و حتی موزههای مناسب و جامع برای معرفی اندیشههای ناب انقلاب اسلامی ایران به جهان در قم داشته باشیم.
مسئولین سطح شاخصهای فرهنگی و هنری قم را ارتقا دهند
وی در ادامه خواستار عزم جدی مسئولین استان در راستای ارتقاء سطح شاخصهای فرهنگی و هنری شد و گفت: با ارتقای کمیت زیرساختها ما میتوانیم شاهد شهری تأثیرگذارتر در زمینه بینالمللی باشیم.
قم میتواند تولیدکننده اندیشه و صادر کننده آن به جهان باشد
فرجی همچنین ارتقای ابزار تولید و نشر هنر در استان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: در این صورت علاوه بر بهرهمندی مردم استان، ما شاهد شهری خواهیم بود که ضمن تولید اندیشههای فاخر، آن را به بهترین و تکنیکیترین شکل به جهان صادر میکند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان قم با بیان این که قم میتواند بستر مناسبی برای اشاعه فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی باشد، بر تقویت زیرساختهای فرهنگی و هنری در قم تأکید کرد.
وحید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در سفر به قم مبنی بر این که باید به قم به صورت بینالمللی نگاه شود، گفت: قم دارای پتانسیل بسیار بالایی در زمینه فرهنگ و هنر است و امروز این شهر به عنوان پایتخت و مرکز اندیشه اسلامی مطرح است که باید نگاه ویژهای به آن شود.
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