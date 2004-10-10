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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۰۲

يك فيلسوف تصريح كرد:

وظيفه فلسفه حل مسايل بشري نيست طرح آن مسايل است

ماسيمو پيگليوسي استاد فلسفه دانشگاه ساني استوني بروك امريكا تصريح كرد كه وظيفه فلسفه حل مسايل بشري نيست بلكه طرح آن مسايل سرلوحه كار فيلسوفان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، علم به بسياري از پرسشها در قبال كميت و كيفيت مسايلي چون : تخريب محيط زيست، سقط جنين،  لقاح مصنوعي و مسايل حقوقي پاسخ مي دهد ولي هنوز مضاميني باقي مي مانند كه با تحليل مفهومي سروكار دارند و تنها فلسفه است كه مي تواند با اين مسايل كلنجار رود.

پيگليوسي معتقد است اشتباه است فكر كنيم فلسفه مي تواند در اين موضوعات سخت و دشوار جواب صريح و واضحي عطا كند چرا كه در اين صورت فلسفه خود را به يك آيين مبدل كرده است در حالي كه فلسفه آيين نيست و بيشتر با روش و مشي تفكر ربط و نسبت برقرار مي كند.

اين استاد دانشگاه براي اثبات نظر خود، مورد سقط جنين را مثال مي زند كه فلسفه در اين موضوع هم راهي جز آن ندارد كه تحليل گرايانه گزاره هاي  له و عليه سقط جنين را به بررسي نشيند و نه آن كه به جانبداري از يكي از طرفين دعوا بپردازد.
کد مطلب 119463

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