حسین مهاجران در گفتگو با مهر درباره افزایش قیمت برخی از میوه ها در بازار گفت: بارندگی های طولانی و سرمازدگی پس از این بارشها بر میزان عرضه برخی از محصولات از جمله گوجه فرنگی تاثیرگذار بوده و موجب افزایش قیمت آنها شده است.

وی افزود: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در میدان میوه وتره بار مرکزی 1000 تومان است که در مراکز خرده فروشی در سطح شهر با قیمت 1500 تومان عرضه می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه وسبزی تهران تصریح کرد: تا 20 روز آینده و ورود گوجه فرنگی به بازار تهران از شهرهای گرمسیری چابهار، بندرعباس و میناب، قیمت ها کاهش می یابد.

مهاجران افزود: اظهاراتی مبنی بر جمع آوری گوجه فرنگی از بازار و ذخیره سازی آن مبنای درستی ندارد و چنین اقدامی از سوی هیچ نهادی انجام نشده و این افزایش قیمت ناشی از نبود تولید در این مقطع زمانی است که به زودی هم برطرف می شود.

وی افزود: در سال گذشته هم گوجه فرنگی در بازار کمیاب که برای تامین نیاز از کشورهای پاکستان و ترکیه واردات انجام شد و امید است که امسال به حد کافی از مناطق گرمسیری میوه و صیفی جات وارد بازار شود تا نیازی به واردات نباشد.