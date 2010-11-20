رشته ویژه شورای حل اختلاف در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جعفری صبح شنبه در نشست این شورا در گرگان گفت: این رشته دانشگاهی به صورت پودمانی و در مقطع کاردانی در رشته حقوق گرایش شورای حل اختلاف برگزار می شود.

وی افزود: اعضا با شرکت در این رشته دانشگاهی به صورت علمی و عملی با مفاهیم حقوقی رسیدگی به پرونده های در صلاحیت شورای حل اختلاف آشنا می شوند.

وی با بیان اینکه اعضای شورای حل اختلاف کار صدور آرا در پرونده های کیفری ورودی به این شورا را انجام می دهند خاطرنشان کرد: تحصیلات دانشگاهی مرتبط در این زمینه می تواند به کیفیت بیش از پیش رسیدگی کمک کند.

معاون آموزش دادگستری گلستان نیز در این باره گفت: مدرک اعطا شده به اعضا مورد تایید وزارت علوم است.

اسماعیلی هزینه هر پودمان را 180 هزار تومان اعلام کرد و افزود: امکان ادامه تحصیل اعضا تا مقطع کارشناسی نیز در این دانشگاه فراهم شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری های در دست انجام، مقطع کارشناسی ارشد این رشته نیز در دانشگاه علمی کاربردی دادگستری استان راه اندازی شود.