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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۷

در سال جاری؛

شش باند حفاری آثار تاریخی در ایلام منهدم شد

شش باند حفاری آثار تاریخی در ایلام منهدم شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی میراث فرهنگی استان ایلام گفت: در سال جاری شش باند حفاری آثار تاریخی در ایلام منهدم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد جواد خانزادی صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: استان ایلام  دارای آثار تاریخی و فرهنگی مهم و ارزشمندی است که حفاظت و حراست از سیاست‌های کاری یگان حفاظت میراث فرهنگی استان و مدیریت اداره کل محسوب می‌شود.

محمدجواد خانزادی افزود: یکی از اهداف برگزاری مانورها یگان حفاظت میراث فرهنگی ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای مرتبط با یگان حفاظت میراث فرهنگی است که قطعا این تعاملات مثبت باعث برخورد سریع و مناسب با مجرمان و نیز حفاظت و صیانت از آثار تاریخی با ارزش استان می شود.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این تعامل در بین نهادهای مرتبط در استان بسیار خوب و مناسب است که انهدام شش باند از اوایل سال جاری تا کنون بیانگر این مهم است.

استان ایلام داریا بیش از 700 آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی است.
 

کد مطلب 1194633

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