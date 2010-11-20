شهردار گرگان استیضاح می شود

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: وضعیت سیمای شهری و فضای سبز شهر گرگان در طی دو دهه اخیر همواره مورد انتقاد کارشناسان و شهروندان گرگانی بوده و هست.

وی اظهار داشت: علیرغم موافقت و ابلاغ وزیر کشور با راه اندازی سازمان پارکها و فضای سبز در سال ۸۶ و پیگیری های اعضای شورای اسلامی شهر، اما متاسفانه کریمی شهردار گرگان همچنان بدون ارائه دلایل منطقی از ایجاد این سازمان در شهرداری گرگان سرباز می زند.

وی خاطرنشان کرد: شهردار گرگان، ایجاد سازمانی مستقل برای زیبا سازی و فضای سبز را فقط هزینه اضافی برای شهرداری می داند.

چراغعلی بیان داشت: اگر لازمه داشتن زیبایی بیشتر و فضای سبز مناسب برای شهر گرگان پرداخت هزینه بیشتر را می طلبد ، باید این هزینه را پرداخت نمائیم.

عضو شورای شهر گرگان افزود: شرایط موجود گرگان با توجه به پتانسیل های طبیعی شرایط خوبی نیست و شهروندان نیازمند شهری سرسبز و زیبا هستند.

وی یادآدآورشد: پس از این کشمکشها چند روز پیش مطابق مقررات از شهردار گرگان طرح سئوال شد تا در فرصت مشخص شده مطابق قانون توضیحات خود را کتبا در این خصوص به شورای شهر ارائه نماید.

چراغعلی گفت: چنانچه توضیحات شهردار برای اعضای شورای شهر قانع کننده نباشد شهردار گرگان پس طی مدت قانونی استیضاح خواهد شد.



عضو شورای شهر گرگان عنوان کرد: کریمی در شرایطی از ایجاد سازمان پارکها و فضای سبز خودداری می کند که این تجربه موفق در سایر نقاط کشور صورت گرفته و گرگان تنها مرکز استان است که شهروندان آن از داشتن سازمان پارکها و فضای سبز محرومند.