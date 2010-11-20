ویژه برنامه های پروژه شهر سالم در سمنان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مجید جدیدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: ویژه برنامه هایی در قالب پروژه شهر سالم، روستای سالم با شعارهای " روز کسب عادات خوب رانندگی " و " روز دیدار با یکدیگر" در سمنان برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه ها در قالب "هزار شهر، هزار زندگی" در روز اول آذرماه با مشارکت دستگاه های مختلف در سمنان اجرا می شود.

به گفته وی، در قالب این برنامه بسته های فرهنگی در زمینه ترویج عادات خوب رانندگی به رانندگان مقید به رعایت قوانین رانندگی اهدا می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان دیدار مسئولان از آسایشگاه سالمندان، خانواده معظم شهدا و خانواده تحت پوشش کمیته امداد را از دیگر برنامه های این طرح عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه ها با مشارکت دستگاه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، کمیته امداد، بنیاد شهید، سازمان پایانه ها، فرمانداری، بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و مرکز بهداشت سمنان برگزار می شود.