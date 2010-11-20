فریبا دوستی پرستار بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان دی تهران، درباره وضعیت این پیشکسوت عرصه چاپ کشورمان به خبرنگار مهر گفت: وضعیت آقای بلالی از روزهای قبل بهتر است اما همچنان باید در بخش سیسییو بستری باشد.
وی افزود: دیروز لوله تنفسی را از این بیمار جدا کردیم و خوشبختانه با مراقبتهایی که طی 10 روز گذشته صورت گرفت، این کار جواب داد و در حال حاضر او به شکل طبیعی میتواند تنفس کند.
پرستار بخش سیسییو بیمارستان دی اضافه کرد: نارسایی قلبی آقای بلالی تقریباً برطرف شده اما نارساییهایی در دیگر بخشها از جمله کلیه وجود دارد.
به گفته وی در حال حاضر محمد بلالی قادر به سخن گفتن و نشان دادن واکنش به اتفاقات پیرامون خود هست اما تا بازیابی کامل توان جسمی باید تحت مراقبتهای ویژه باشد.
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