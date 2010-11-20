فریبا دوستی پرستار بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان دی تهران، درباره وضعیت این پیشکسوت عرصه چاپ کشورمان به خبرنگار مهر گفت: وضعیت آقای بلالی از روزهای قبل بهتر است اما همچنان باید در بخش سی‌سی‌یو بستری باشد.

وی افزود: دیروز لوله تنفسی را از این بیمار جدا کردیم و خوشبختانه با مراقبت‌هایی که طی 10 روز گذشته صورت گرفت، این کار جواب داد و در حال حاضر او به شکل طبیعی می‌تواند تنفس کند.

پرستار بخش سی‌سی‌یو بیمارستان دی اضافه کرد: نارسایی قلبی آقای بلالی تقریباً برطرف شده اما نارسایی‌هایی در دیگر بخش‌ها از جمله کلیه وجود دارد.

به گفته وی در حال حاضر محمد بلالی قادر به سخن گفتن و نشان دادن واکنش به اتفاقات پیرامون خود هست اما تا بازیابی کامل توان جسمی باید تحت مراقبت‌های ویژه باشد.

محمد بلالی از پیشکسوتان صنعت چاپ است که در چند دوره مختلف به عنوان یکی از خادمین نشر کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. وی که تا چند سال پیش به عنوان نایب رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران فعالیت می‌کرد، در حال حاضر مدیرعامل شرکت چاپ "فرارنگ آریا" است.



