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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

جاسبی در پاسخ به مهر:

تصمیم مسئولان نظام را می‌پذیرم

تصمیم مسئولان نظام را می‌پذیرم

جاسبی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت بررسی موضوع دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: راجع به این موضوع صحبتی نمی‌کنم و هر تصمیمی که مسئولان نظام بگیرند می‌پذیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی امروز شنبه در حاشیه شصت و دومین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا آخرین تصمیم گیری‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد اسلامی را حتی از جایگاه عضویت در این شورا نیز اعلام نمی‌کند، گفت: خیر، نظری ندارم.

رئیس دانشگاه آزاد در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر شهریه دانشگاه آزاد گفت: شهریه دانشگاه آزاد طبق برنامه‌ای بوده که وزارت علوم برای همه دانشگاه‌ها غیردولتی اعلام کرده است و نه بیشتر.

وی درباره وضعیت جذب هیئت علمی نیز گفت: سالیانه 7 هزار عضو هیئت علمی مقرر بوده که در دانشگاه آزاد جذب شوند اما در 6 ماهه گذشته حدود نیمی از آنچه که می‌خواستیم تحقق پیدا کرده است لذا درخواست کردیم که سرعت جذب را بیشتر کنند.

کد مطلب 1194650

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