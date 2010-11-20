اصغر رحیمی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهار داشت: عملکرد کاروان ورزش ایران تا به این روز از بازی‌های آسیایی که هنوز رقابت‌ها در رشته‎هایی مانند کاراته و کشتی آغاز نشده، کاملا رضایت بخش است.

وی ادامه داد: با این حال نسبت به زمان مشابه در دوره پیشین بازی‎های آسیایی تعداد مدال‎های طلا دو برابر است. ضمن اینکه طبق پیش‌بینی‌ها تعداد مدال‌های طلا به 15 خواهد رسید.

معاون کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی 2010 از وضعیت این کاروان ابراز رضایت کرد و گفت: همه کارها آرام و بدون مشکل پیش می‌رود. البته 10 روز پیش از آغاز بازی‌های آسیایی به گوانگجو آمدیم تا پیگیری ثبت نام نهایی ورزشکاران و وضعیت ورزشکاران و دیگر اعضای کشورمان در گوانگجو باشیم. روزهای پرکاری سپری شده اما خوشبختانه نتیجه بخش بوده است.

رحیمی تاکید کرد: کاروان ورزش ایران نسبت به دوره‎های پیشین بازی‌های آسیایی بی حاشیه تر است. دوره پیش فوتبال به خاطر تعلیق فدراسیون شرایط خوبی نداشت و حتی در آخرین لحظات وارد فهرست قرعه‌کشی تیم‎ها قرار داده شد. خوشبختانه در کاروان اعزامی امسال چنین مشکلاتی وجود نداشت.

دبیرستاد تدارکاتی بازی‌های آسیایی و المپیک ضمن تاکید دوباره بر روند قابل قبول مدال آوری ورزشکاران ایران در گوانگجو تصریح کرد: همه مدال‌ها طبق پیش‎بینی‎ها و برنامه ریزی‌های که برای آن شده بود، به دست آمد. تا به امروز هیچ مدالی به صورت شانسی به دست نیامده است.