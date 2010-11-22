طرح های آبیاری تحت فشار بدون محدودیت اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در میانه، رحیم سجادی ظهر دوشنبه در بازدید از طرح های آبیاری سد آیدوغموش میانه، افزود: در این زمینه دولت در صدد است تا از منابع آبی دربخش کشاورزی بهره برداری اصولی کند.

وی، خواستار مشارکت مردم در طرح های آبیاری تحت فشار در نقاط مختلف کشور شد و اظهار داشت: دولت در این زمینه تسهیلاتی را در نظر گرفته تا بهره برداران از آب در مناطق کشاورزی، نوع بهره برداری خود را به سمت و سوی بهره وری سوق دهند.

سجادی گفت: برای رفع مشکل شرکت های تعاونی در میانه تیم های کارشناسی از تهران به این شهرستان اعزام خواهند شد تا با بررسی موضوع، مشکلات پیش روی بهره برداران را مرتفع سازند.

نماینده مردم میانه در مجلس نیز در این بازدید با اشاره به ظرفیت های این شهرستان، گفت: به دلیل اقلیم های مختلف و ارتفاع بالای این شهرستان، در بخش کشاورزی به عنوان پایلوت کشوری انتخاب شده است.

محمدرضا حاج اصغری گفت: پیشرفت سیستم های آبیاری تحت فشار در پایاب سدها، مشارکت های مردمی را در طرح های آب و خاک ضروری ساخته است.

در این بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به احداث 110 استخر ذخیره آب پلیمری در استان، گفت: استفاده صحیح از منابع آبی مورد استقبال بهره برداران قرار گرفته و با حمایت جهاد کشاورزی انتظار می رود جایگاه استان در تولید محصولات کشاورزی ارتقا یابد.

مسعود محمدیان افزود: تاکنون هزار و 330 هکتار از اراضی سد آیدوغموش که شش روستای منطقه را شامل می شود، زیرکشت رفته است.