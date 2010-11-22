  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۴۳

شیوه جدید عکاسی؛

کاشت دوربین عکاسی در سر یک استاد دانشگاه

کاشت دوربین عکاسی در سر یک استاد دانشگاه

استاد دانشکده هنر دانشگاه نیویورک با کاشت دوربینی در قسمت پشتی سرش اقدام به عکاسی از موضوعات پیرامون خود کرده و آثار خلق شده را در نمایشگاهی در قطر به نمایش خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "وفا بیلال" استاد راهنمای دپارتمان عکاسی و مجسمه سازی دانشکده هنر دانشگاه نیویورک با انجام عمل جراحی، دوربینی به اندازه ناخن شست در پشت سر خود کاشته که این دوربین به طور خودکار قادر است در هر دقیقه یک عکس بگیرد. 

او که در حال حاضر در سه رشته دانشگاهی در دانشگاه مشغول به تدریس است قصد دارد، فیلمهای کوتاه مربوط به تجریبات هنری شخصی، تعاملاتش با دانشجویان در کلاس درس، فعالیتهای دانشجویان در کلاس و محیط دانشگاه و عکس العمل ضبط شده آنها نسبت به این دوربین استثنایی را در نمایشگاهی به نمایش درآورد.

وی قصد دارد عکسهای گرفته شده را در نمایشگاهی به نام "سومین نفر" در موزه ملی و موزه هنرهای اسلامی قطر به نمایش بگذارد.

بر اساس گزارش وال استریت، عکسهای این نمایشگاه همگی موضوعات زنده و حقیقی داشته و به همین خاطر مقامات دانشگاهی برای جلوگیری از هر گونه تجاوز به حریم خصوصی دانشجویان، قواعدی را برای موضوعات عکاسی "بیلال" وضع کرده اند.

بیلال گفت: ایده این طرح مدت زمان زیادی در ذهنم بود، اما تنها چیزی که باعث به تاخیر افتادن این کار شد ترس از عمل جراحی بود البته بر خلاف تصوراتم عمل جراحی بسیار ساده بود و دکتر جراح تنها با ایجاد خراش کوچکی در قسمت پشتی سرم دوربین را کار گذاشت.

کد مطلب 1194655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها