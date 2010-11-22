کاشت دوربین عکاسی در سر یک استاد دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، "وفا بیلال" استاد راهنمای دپارتمان عکاسی و مجسمه سازی دانشکده هنر دانشگاه نیویورک با انجام عمل جراحی، دوربینی به اندازه ناخن شست در پشت سر خود کاشته که این دوربین به طور خودکار قادر است در هر دقیقه یک عکس بگیرد.

او که در حال حاضر در سه رشته دانشگاهی در دانشگاه مشغول به تدریس است قصد دارد، فیلمهای کوتاه مربوط به تجریبات هنری شخصی، تعاملاتش با دانشجویان در کلاس درس، فعالیتهای دانشجویان در کلاس و محیط دانشگاه و عکس العمل ضبط شده آنها نسبت به این دوربین استثنایی را در نمایشگاهی به نمایش درآورد.

وی قصد دارد عکسهای گرفته شده را در نمایشگاهی به نام "سومین نفر" در موزه ملی و موزه هنرهای اسلامی قطر به نمایش بگذارد.

بر اساس گزارش وال استریت، عکسهای این نمایشگاه همگی موضوعات زنده و حقیقی داشته و به همین خاطر مقامات دانشگاهی برای جلوگیری از هر گونه تجاوز به حریم خصوصی دانشجویان، قواعدی را برای موضوعات عکاسی "بیلال" وضع کرده اند.

بیلال گفت: ایده این طرح مدت زمان زیادی در ذهنم بود، اما تنها چیزی که باعث به تاخیر افتادن این کار شد ترس از عمل جراحی بود البته بر خلاف تصوراتم عمل جراحی بسیار ساده بود و دکتر جراح تنها با ایجاد خراش کوچکی در قسمت پشتی سرم دوربین را کار گذاشت.