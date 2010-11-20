راهبردهای حوزه بین الملل تدوین شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در ابتدای جلسه به عنوان رئیس اعضای هیئت علمی در گزارشی برآیند مجموعه فعالیتها را خوب ارزیابی کرد.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه سعی شد که تنها فعالیتها منوط به مراجعات در بعثه نباشد اظهار کرد: البته این به معنا نیست که بخش مراجعات در بعثه نادیده گرفته شود بلکه علاوه بر امتداد این مسئله دیگر بخشها نیز مورد توجه بود.



امام جمعه موقت قم مراجعه به کاروانها را از دیگر کارهای این بخش عنوان کرد و افزود: از مجموع 4746 ملاقات صورت پذیرفته حدود 600 ملاقات مربوط به بخش هیئت علمی بوده است و این نکته قابل توجهی است و عمدتا هم افرادی ارجاع داده شده اند که ویژگیهای خاص داشتند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله برگزاری نشستهای تخصصی و همایشهای بین المللی در ایام حج تمتع اشاره و بر با شکوه و رسمی تر برگزار شدن این مسئله تأکید کرد.



ادامه این جلسه به موضوع تبادل نظر و ارائه پیشنهادات جهت فعالیت بهتر این بخش اختصاص یافت و اعضای هیئت علمی نقطه نظرات خود را در این راستا عنوان کردند که مورد توجه حجت الاسلام والمسملین قاضی عسکر نیز قرار گرفت.



در پایان این جلسه حجت الاسلام قاضی عسکر نیز در سخنانی ضمن تشکر از فعالیت گسترده شخصیتهای علمی گفت: از مجموعه فرمایشات و گزارشاتی که ارائه شد این نتیجه حاصل می آید که فعالیت قابل توجهی صورت پذیرفته است و باید تمامی این پیشنهادات ارائه شده را به بحث بگذاریم تا به یک الگوی واحد دستیابیم و به اهداف خود برسیم.



حجت الاسلام قاضی عسکر در پاسخ به سؤال آیت الله حسینی بوشهری که گفته بود منظور شما از اتاق فکر بودن اعضای هیئت علمی در چه سطح و جایگاهی است؟ تشریح کرد: مراد اتاق فکر بودن این جمع در حوزه بین الملل بوده است چون این حوزه کاملا تخصصی است و می خواهیم راهبردهایش تدوین شود و این جمع هم که گرد هم آمده اند خوشبختانه یکدست و نزدیک به هم هستند و باید حفظ شود.



سرپرست حجاج ایرانی بر ضرورت تشکیل نیز تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسات مداوم در داخل کشور و رسیدن به افقهای مطلوب شد.



نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در پایان سخنان خود ضمن قابل قبول دانستن راندمان کاری این بخش تأکید کرد: ما نباید به این مقدار هم راضی باشیم ولی با توجه به اینکه سال اول شروع حرکت با رویکردی جدید بوده است نتیجه مورد قبولی به دست آمده است و نتیجه دیگر بخشها هم که در حال تدوین است گویای این مطلب است.