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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

درسگفتارهای آیزایا برلین در آکسفورد برگزار می‌شوند

درسگفتارهای آیزایا برلین در آکسفورد برگزار می‌شوند

درسگفتارهای آیزایا برلین با سخنرانی کنث وینکلر در سال 2012 میلادی برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتارهای آیزایا برلین از مهمترین درسگفتارهای فلسفه سیاسی در دانشگاه آکسفورد به شمار می‌روند.

کنث وینکلر استاد فلسفه دانشگاه ییل طی این درسگفتارها به بررسی موضوع "دنیای جدید: ایده‌آلیسم فلسفی در امریکا" می‌پردازد. وینکلر متخصص فلسفه مدرن، متافیزیک و فلسفه امریکایی است.

در بهمن ماه سال جاری مایکل روزن استاد دانشگاه هاروارد در این درسگفتارها به بررسی دیدگاه آیزایا برلین درباره آزادی می‌پردازد. این درسگفتارها بر اساس دیدگاههای آیزایا برلین درباره آزادی در کتابش با عنوان "چهار رساله درباره آزادی" مطرح می‌شوند.

یکی از مشهورترین و بحث برانگیز ترین تعابیری که در مورد آزادی مطرح شده، تمایزی است که آیزایا برلین میان تعابیر منفی و مثبت از آزادی می گذارد.
کد مطلب 1194662

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